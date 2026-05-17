Летний супчик или метаболическая угроза? Диетолог рассказала, кому противопоказана окрошка

Холодная окрошка безопасна для большинства здоровых людей, поскольку в супе достаточно овощей и зелени, а белок обеспечивают яйца и мясо. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог Александра Разаренова.

Окрошка — лёгкое и освежающее блюдо для тёплого времени года, которое даёт воду, электролиты, клетчатку и ощущение сытости без тяжёлой термической обработки.

Однако эксперт предупреждает о «слабых местах» блюда. Жидкая основа — квас или кисломолочные продукты — может вызывать брожение, вздутие и изжогу у людей с чувствительным кишечником. Холодная температура в сочетании с большим объёмом супа способна провоцировать спазмы у людей с синдромом раздражённого кишечника.

«Кефир — это ферментированный молочный продукт, но если есть у человека лактазная недостаточность или, например, аллергия на белок коровьего молока, или у человека чувствительный кишечник, а он использует большой объём окрошки, это может спровоцировать урчание, газообразование и послабление стула», — предупредила эксперт.

Кроме того, качество ингредиентов важно: неправильное хранение продуктов с мясом и яйцом повышает риск пищевых отравлений. Разаренова советует разносить ингредиенты по контейнерам и смешивать их только перед подачей.

Чтобы минимизировать вред, стоит выбирать нежирный белок — яйца, отварную курицу, индейку или говядину вместо колбасы, отдавать предпочтение несладкому квасу или разбавлять кисломолочные продукты. Овощи и зелень остаются полезной основой, но при склонности к вздутию порцию лучше уменьшить.

Диетолог подчёркивает, что при правильном подходе окрошка остаётся безопасным и полезным летним блюдом, а состав рекомендуется подбирать индивидуально для людей с чувствительным ЖКТ, диабетом или непереносимостью лактозы.

