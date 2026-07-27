Тихий убийца в крови: Кардиолог назвала возраст для проверки холестерина

Проверять уровень холестерина здоровым людям рекомендуется с 25 лет раз в пять лет. Об этом РИА «Новости» сообщила врач-кардиолог-липидолог Екатерина Паукова.

По словам специалиста, частота обследований зависит от возраста и наличия факторов риска. Мужчинам после 40 лет и женщинам после 50 лет анализ следует сдавать раз в 1–2 года, а после 65 лет — ежегодно.

Людям с диабетом, гипертонией, избыточным весом, а также курящим и тем, у кого в семье были случаи повышенного холестерина или ранних сердечно-сосудистых заболеваний, врач рекомендовала проходить проверку раз в год.

Пациентам, которые принимают препараты для снижения холестерина, частоту анализа должен определять лечащий врач.

Паукова также напомнила о важности контроля артериального давления. По её словам, его можно регулярно измерять с помощью современных тонометров, которые передают данные специалистам через мобильные приложения.

Врач отметила, что повышенный холестерин часто не вызывает никаких ощущений, поэтому человек может долго не знать о проблеме.

«Важно понимать, что сам по себе повышенный холестерин никак не ощущается — человек может годами не подозревать о проблеме», — пояснила специалист.

Холестерин необходим организму для работы клеток и выработки витамина D и половых гормонов. При избытке липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые называют «плохим» холестерином, повышается риск развития атеросклероза, инфаркта и инсульта.

Ранее учёные из Медицинского университета Южной Каролины разработали новый подход к лечению семейной гиперхолестеринемии, направленный на блокировку образования «плохого» холестерина. Метод основан на воздействии на белок аполипопротеин B, необходимый для формирования частиц холестерина. Испытания на моделях с человеческими клетками печени показали эффективность новой стратегии.