Сердце, нервы, психика: Названы опасные последствия экстремального похудения

Экстремальная худоба может нарушить работу сразу нескольких систем организма, предупредила диетолог Елена Соломатина. По её словам, сильный дефицит веса способен ударить по иммунитету, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной системам.

Недостаточная масса тела также повышает риск гормональных нарушений, проблем с репродуктивным здоровьем, потери мышечной массы и снижения плотности костей. Особенно опасно, когда стремление похудеть перерастает в расстройство пищевого поведения.

«Нередко за экстремальной худобой скрывается расстройство пищевого поведения — например, нервная анорексия. В таких случаях проблема выходит далеко за пределы диетологии: требуется комплексная помощь, включающая работу с психологом или психотерапевтом», — отмерила специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.

Ранее врач предупредил, что мода на экстремальную худобу может грозить женщинам бесплодием. При критическом дефиците массы тела может нарушиться овуляция и гормональный баланс.