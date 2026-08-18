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18 августа, 07:13

Сердце, нервы, психика: Названы опасные последствия экстремального похудения

Диетолог Соломатина: Модная экстремальная худоба опасна для здоровья

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Экстремальная худоба может нарушить работу сразу нескольких систем организма, предупредила диетолог Елена Соломатина. По её словам, сильный дефицит веса способен ударить по иммунитету, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной системам.

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Недостаточная масса тела также повышает риск гормональных нарушений, проблем с репродуктивным здоровьем, потери мышечной массы и снижения плотности костей. Особенно опасно, когда стремление похудеть перерастает в расстройство пищевого поведения.

«Нередко за экстремальной худобой скрывается расстройство пищевого поведения — например, нервная анорексия. В таких случаях проблема выходит далеко за пределы диетологии: требуется комплексная помощь, включающая работу с психологом или психотерапевтом», — отмерила специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.

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Ранее врач предупредил, что мода на экстремальную худобу может грозить женщинам бесплодием. При критическом дефиците массы тела может нарушиться овуляция и гормональный баланс.

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Борис Эльфанд
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