Погоня за модной худобой и хирургические операции грозят бесплодием и потерей иммунитета, предупредил врач
Репродуктолог Лордкипанидзе: Худоба может навсегда лишить женщину фертильности
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Международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе в беседе с Life.ru предупредил об опасности экстремального похудения, особенно в сочетании с пластическими операциями. По его словам, мода на худобу и избыточные хирургические вмешательства создают серьёзные угрозы для организма.
Избыточное количество манипуляций, установка имплантов не только в грудь, но и в ягодицы — всё это усугубляет состояние женщины хотя бы потому, что любая избыточная худоба всегда связана с недостаточностью липидов, белка и углеводов в питании. На этом фоне, безусловно, страдает в том числе и иммунная система. А любые хирургические вмешательства, проведённые в таком состоянии, с высокой вероятностью могут привести к плачевным исходам
Особое внимание врач уделил влиянию критического дефицита массы тела на фертильность. Снижение веса ниже определённого порога приводит к автоматическому прекращению овуляции и гормональным нарушениям, которые при длительном течении могут стать необратимыми.
Снижение веса ниже определённых показателей влечёт за собой автоматическое прекращение овуляции и, как следствие, критические сбои в системе гормонального обеспечения. Причём чем дольше это состояние сохраняется в организме, тем выше риск, что даже с помощью медикаментозной коррекции врачей-эндокринологов не всегда удаётся вернуть функцию в первоначальное состояние — она может быть утрачена безвозвратно
Врач также предостерег от бесконтрольного использования препаратов для похудения, которые часто применяются без наблюдения специалистов. Он призвал молодёжь не увлекаться диетами и напомнил, что любой метод снижения веса должен проходить под контролем врача. К счастью, отметил эксперт, сегодня массового увлечения опасными трендами в обществе уже нет, в отличие от прошлых десятилетий, когда эталоном служили параметры 90–60–90.
Ранее сообщалось, что российские учёные разработали хлеб с высоким содержанием клетчатки и белка, предназначенный для диетической коррекции метаболического синдрома, и врач Дарья Русакова подтвердила, что он дольше сохраняет сытость и помогает контролировать аппетит. Она отметила, что овсяные отруби в составе замедляют усвоение углеводов, стабилизируют глюкозу и снижают «плохой» холестерин.
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