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6 августа, 09:28

Погоня за модной худобой и хирургические операции грозят бесплодием и потерей иммунитета, предупредил врач

Репродуктолог Лордкипанидзе: Худоба может навсегда лишить женщину фертильности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе в беседе с Life.ru предупредил об опасности экстремального похудения, особенно в сочетании с пластическими операциями. По его словам, мода на худобу и избыточные хирургические вмешательства создают серьёзные угрозы для организма.

Избыточное количество манипуляций, установка имплантов не только в грудь, но и в ягодицы — всё это усугубляет состояние женщины хотя бы потому, что любая избыточная худоба всегда связана с недостаточностью липидов, белка и углеводов в питании. На этом фоне, безусловно, страдает в том числе и иммунная система. А любые хирургические вмешательства, проведённые в таком состоянии, с высокой вероятностью могут привести к плачевным исходам

Борис Лордкипанидзе

Международный эксперт по репродуктивному здоровью

Особое внимание врач уделил влиянию критического дефицита массы тела на фертильность. Снижение веса ниже определённого порога приводит к автоматическому прекращению овуляции и гормональным нарушениям, которые при длительном течении могут стать необратимыми.

Снижение веса ниже определённых показателей влечёт за собой автоматическое прекращение овуляции и, как следствие, критические сбои в системе гормонального обеспечения. Причём чем дольше это состояние сохраняется в организме, тем выше риск, что даже с помощью медикаментозной коррекции врачей-эндокринологов не всегда удаётся вернуть функцию в первоначальное состояние — она может быть утрачена безвозвратно

Борис Лордкипанидзе

Международный эксперт по репродуктивному здоровью

Врач также предостерег от бесконтрольного использования препаратов для похудения, которые часто применяются без наблюдения специалистов. Он призвал молодёжь не увлекаться диетами и напомнил, что любой метод снижения веса должен проходить под контролем врача. К счастью, отметил эксперт, сегодня массового увлечения опасными трендами в обществе уже нет, в отличие от прошлых десятилетий, когда эталоном служили параметры 90–60–90.

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Ранее сообщалось, что российские учёные разработали хлеб с высоким содержанием клетчатки и белка, предназначенный для диетической коррекции метаболического синдрома, и врач Дарья Русакова подтвердила, что он дольше сохраняет сытость и помогает контролировать аппетит. Она отметила, что овсяные отруби в составе замедляют усвоение углеводов, стабилизируют глюкозу и снижают «плохой» холестерин.

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Анастасия Никонорова
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