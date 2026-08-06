Погоня за модной худобой и хирургические операции грозят бесплодием и потерей иммунитета, предупредил врач

Избыточное количество манипуляций, установка имплантов не только в грудь, но и в ягодицы — всё это усугубляет состояние женщины хотя бы потому, что любая избыточная худоба всегда связана с недостаточностью липидов, белка и углеводов в питании. На этом фоне, безусловно, страдает в том числе и иммунная система. А любые хирургические вмешательства, проведённые в таком состоянии, с высокой вероятностью могут привести к плачевным исходам