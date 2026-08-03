Ариана Гранде решила уйти в тень из-за слухов о здоровье

Певица Ариана Гранде решила сделать паузу в публичной жизни. Причиной стали не стихающие разговоры о состоянии её здоровья, сообщил журнал People со ссылкой на представителя артистки.

Певица уйдёт в тень сразу после завершения концертного тура Eternal Sunshine. Она хочет закончить гастроли достойно, «оставаясь при этом здоровой и счастливой».

«А после этого возьмёт заслуженную паузу от публичной деятельности, которая привела к бесконечным, затянувшимся общественным спекуляциям», — сказал он изданию.

Последний концерт тура состоится 1 сентября в Лондоне. Также Гранде приостановит участие в мюзикле Sunday in the Park with George. Его планировали показать зрителям в британской столице в 2027 году.

Разговоры о здоровье певицы идут уже несколько лет. Однако интерес публики резко вырос после того, как 31 июля она выпустила клип на песню Petal с одноимённого альбома, вышедшего в тот же день.

Ранее сообщалось, что Ариана Гранде обратилась в американский суд с иском против двух неизвестных, которых обвинила во взломах и краже закрытых материалов. По данным People, злоумышленники получили доступ к аккаунтам фотографов и продюсеров, работавших с певицей, и похищали неизданные песни, фото, видео и аудиозаписи. Затем эти материалы распространялись в Сети и продавались за большие деньги. Только за 2023 год хакеры опубликовали 45 неизданных композиций.