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1 августа, 12:25

Верните старую Савичеву: Певица устала от хейта и ушла из соцсетей

Юлия Савичева объявила о паузе в соцсетях из-за критики

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yuliasavicheva

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yuliasavicheva

Певица Юлия Савичева сообщила, что временно перестанет вести свои социальные сети из-за критики в её адрес.

Артистка рассказала, что столкнулась с многочисленными обсуждениями своего нового музыкального стиля — гроулинга. Пользователи также активно комментировали её внешний вид.

Савичева заявила, что постоянные замечания стали для неё тяжёлыми.

«Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума», — написала певица.

Она отметила, что решила сделать паузу в соцсетях, а публикацией материалов в ближайшее время займётся её команда.

Юля Савичева пришла на музыкальную премию в грязи и стала мемом
Юля Савичева пришла на музыкальную премию в грязи и стала мемом

Ранее врач-фониатр Эмиль Аветисян предупредил Юлию Савичеву о возможных проблемах с голосом из-за резкого перехода к рок-вокалу. Специалист отметил, что техника гроулинга требует особой подготовки, а неправильная нагрузка может привести к повреждению голосовых связок.

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Дарья Денисова
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