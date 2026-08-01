Верните старую Савичеву: Певица устала от хейта и ушла из соцсетей
Юлия Савичева объявила о паузе в соцсетях из-за критики
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yuliasavicheva
Певица Юлия Савичева сообщила, что временно перестанет вести свои социальные сети из-за критики в её адрес.
Артистка рассказала, что столкнулась с многочисленными обсуждениями своего нового музыкального стиля — гроулинга. Пользователи также активно комментировали её внешний вид.
Савичева заявила, что постоянные замечания стали для неё тяжёлыми.
«Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума», — написала певица.
Она отметила, что решила сделать паузу в соцсетях, а публикацией материалов в ближайшее время займётся её команда.
Ранее врач-фониатр Эмиль Аветисян предупредил Юлию Савичеву о возможных проблемах с голосом из-за резкого перехода к рок-вокалу. Специалист отметил, что техника гроулинга требует особой подготовки, а неправильная нагрузка может привести к повреждению голосовых связок.
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