Верните старую Савичеву: Певица устала от хейта и ушла из соцсетей

Певица Юлия Савичева сообщила, что временно перестанет вести свои социальные сети из-за критики в её адрес.

Артистка рассказала, что столкнулась с многочисленными обсуждениями своего нового музыкального стиля — гроулинга. Пользователи также активно комментировали её внешний вид.

Савичева заявила, что постоянные замечания стали для неё тяжёлыми.

«Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума», — написала певица.

Она отметила, что решила сделать паузу в соцсетях, а публикацией материалов в ближайшее время займётся её команда.

Ранее врач-фониатр Эмиль Аветисян предупредил Юлию Савичеву о возможных проблемах с голосом из-за резкого перехода к рок-вокалу. Специалист отметил, что техника гроулинга требует особой подготовки, а неправильная нагрузка может привести к повреждению голосовых связок.