«Один концерт — и кровоизлияние»: Врач объяснил, чем для Савичевой опасен гроулинг

Резкий переход Юлии Савичевой от лирического вокала к рок-исполнению может грозить серьёзными проблемами с голосом. Об этом её предупредил врач-фониатр Эмиль Аветисян в беседе с «Абзацем».

По его словам, сам по себе переход не опасен, если он постепенный и под контролем педагога. Рок-вокал требует иной координации дыхания и работы гортани. Резкая смена нагрузки без адаптации — риск перегрузки. Опасность в неправильном исполнении, ведь чрезмерное напряжение связок ведёт к отёку, кровоизлияниям, узелкам.

«Иногда достаточно одного очень интенсивного концерта, чтобы возникло кровоизлияние в голосовую складку, выраженный отёк или острый ларингит», — предупредил эксперт.

Подобные нарушения проявляются внезапной хрипотой, утратой высоких нот, ослаблением звучности, а порой и почти полной потерей способности петь, заключил врач.

Певица Юлия Савичева, которая обычно исполняла лирические композиции, решила удивить публику в Екатеринбурге, представ перед людьми в новом дерзком амплуа. Там она и продемонстрировала слушателям свою технику гроулинга.

Однако есть и более неудачные эксперименты в творчестве. Ранее Life.ru рассказывал, как украинская певица Оля Полякова влипла в скандал после выхода нового клипа, где она предстала в образе распятого Иисуса Христа. Её разнесли люди в комментариях, назвав это оскорблением их веры и полной деградацией.