Юля Савичева пришла на музыкальную премию в грязи и стала мемом

Музыкальная премия «Жара» запомнилась появлением певицы Юлии Савичевой, которая удивила публику нестандартным внешним видом и вызвала активное обсуждение. Видео образа и кадры с мероприятия артистка опубликовала в своих социальных сетях.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yuliasavicheva

Как отметила исполнительница, идея подобного перформанса была заранее продумана и несла в себе символический смысл. Он заключался в протесте против трудностей, с которыми сталкиваются артисты в профессии. Через визуальный образ певица попыталась передать эмоциональную нагрузку и показать изнанку сцены. Дополнительно Савичева подчеркнула стремление быть честной со зрителем и показать «настоящую себя».

Однако вместо понимания образ вызвал бурную реакцию в интернете: пользователи соцсетей начали активно создавать мемы и шутки. Несмотря на это, некоторые зрители и коллеги поддержали певицу, отметив смелость и желание выйти за рамки привычных шаблонов.

Ранее Савичева впервые подробно прокомментировала многолетний конфликт с Полиной Гагариной, который, по её словам, длится более двух десятилетий. Исполнительницы познакомились в начале 2000-х во время участия в проекте «Фабрика звёзд-2», где конкурировали за лидерство и внимание продюсеров.