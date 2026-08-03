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3 августа, 14:11

Instagram* добавил предупреждение о РПП к клипу Арианы Гранде

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arianagrande

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arianagrande

Instagram* добавил предупреждение о расстройствах пищевого поведения к фрагменту клипа Арианы Гранде. Пользователям показали сообщение с рекомендацией обратиться за помощью при подобных проблемах.

Предупреждение о РПП. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arianagrande

Предупреждение о РПП. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arianagrande

В уведомлении говорится: «Если вы или кто-то из ваших близких страдает расстройством пищевого поведения, пожалуйста, обратитесь за помощью по бесплатным телефонам горячих линий».

Пометка появилась на отрывке музыкального видео певицы. Причины добавления предупреждения и детали решения платформы не уточняются.

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Ранее представитель Арианы Гранде сообщил, что певица возьмёт паузу в публичной деятельности после завершения тура Eternal Sunshine. Решение связано с многолетними спекуляциями вокруг её здоровья, которые усилились после выхода нового клипа.

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* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

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Дарья Денисова
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