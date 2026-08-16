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16 августа, 07:27

Диетолог объяснила, почему горькие огурцы не просто невкусные, а опасные

Врач Соломатина: Горькие огурцы лучше не есть, поскольку это опасно для здоровья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zakir1346

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zakir1346

Перезревшие огурцы с выраженной горечью лучше не употреблять в пищу, поскольку содержащиеся в них вещества в больших количествах могут привести к недомоганию. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам специалиста, горький привкус связан с присутствием в плодах тритерпенов. Особенно осторожно следует относиться к перезревшим экземплярам, у которых неприятный вкус выражен сильнее.

«А в горьких огурцах содержатся тритерпены. В больших количествах эти вещества могут вызвать недомогание или отравление, поэтому перезревших плодов с горчинкой лучше избегать», — предупредила диетолог.

Если овощ заметно горчит или вызывает сомнения по вкусу и состоянию, безопаснее отказаться от него, а не пытаться использовать в блюдах.

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Ранее Life.ru сообщал об огурцах с превышением допустимого уровня нитратов, которые предназначались для бортового питания авиапассажиров. Такие овощи, как отмечалось в материале, могли представлять риск отравления.

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Владимир Озеров
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