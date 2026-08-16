Домой после дачной свободы: Как помочь питомцу снова привыкнуть к квартире

Возвращение с дачи может обернуться для кошки или собаки стрессом и ухудшением самочувствия, поэтому хозяевам стоит внимательно следить за их поведением и здоровьем. Как облегчить адаптацию, 360.ru рассказала ветеринарный врач Елена Трусевич.

После нескольких недель на природе животному приходится заново привыкать к городской квартире, ограниченному пространству и прежнему распорядку. Главное в этот период — обеспечить спокойную обстановку, наблюдать за состоянием питомца и не требовать от него мгновенного возвращения к обычному режиму.

«Молодые собаки, заточенные на человека, адаптируются в течение от нескольких дней до недели. Кошки — от 10 дней до месяца, они могут похандрить», — предупредила Трусевич.

Ругать животное за необычное поведение или пытаться постоянно утешать его лакомствами специалист не советует. Лучше чаще играть, уделять внимание и постепенно возвращать привычный распорядок.

Если апатия затягивается либо появляются признаки недомогания, питомца следует показать ветеринару.

Ранее Life.ru рассказывал, как стресс после переезда или смены привычной обстановки влияет на кошек. Специалисты отмечали, что тревожность хозяина тоже может передаваться питомцу.