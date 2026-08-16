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16 августа, 06:40

Домой после дачной свободы: Как помочь питомцу снова привыкнуть к квартире

Ветеринар Трусевич: Кошки и собаки адаптируются после дачи от трёх факторов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / poohnap4el

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / poohnap4el

Возвращение с дачи может обернуться для кошки или собаки стрессом и ухудшением самочувствия, поэтому хозяевам стоит внимательно следить за их поведением и здоровьем. Как облегчить адаптацию, 360.ru рассказала ветеринарный врач Елена Трусевич.

После нескольких недель на природе животному приходится заново привыкать к городской квартире, ограниченному пространству и прежнему распорядку. Главное в этот период — обеспечить спокойную обстановку, наблюдать за состоянием питомца и не требовать от него мгновенного возвращения к обычному режиму.

«Молодые собаки, заточенные на человека, адаптируются в течение от нескольких дней до недели. Кошки — от 10 дней до месяца, они могут похандрить», — предупредила Трусевич.

Ругать животное за необычное поведение или пытаться постоянно утешать его лакомствами специалист не советует. Лучше чаще играть, уделять внимание и постепенно возвращать привычный распорядок.

Если апатия затягивается либо появляются признаки недомогания, питомца следует показать ветеринару.

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Ранее Life.ru рассказывал, как стресс после переезда или смены привычной обстановки влияет на кошек. Специалисты отмечали, что тревожность хозяина тоже может передаваться питомцу.

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Владимир Озеров
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