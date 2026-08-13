Кошачий язык любви: Зоопсихолог объяснила, почему медленное моргание — главный признак доверия

Медленное моргание у кошек является одним из главных признаков доверия, привязанности и эмоционального комфорта. Зоопсихолог Оксана Ершова пояснила «Газете.ru», что в животном мире прямой пристальный взгляд воспринимается как угроза, поэтому спокойное прикрывание глаз рядом с человеком сигнализирует о чувстве безопасности.

Эксперт отметила, что кошка не станет закрывать глаза, если ощущает потенциальную опасность. Такое поведение — своеобразный социальный сигнал доверия, который часто сопровождается расслабленной позой и мурлыканьем. Это способ коммуникации, через который питомец формирует эмоциональную связь и снижает тревожность.

Чтобы выразить любовь и принятие, хозяину достаточно медленно моргнуть и посмотреть на кошку. Питомец распознает этот жест и может ответить взаимным подмигиванием, продолжая диалог на понятном ему языке.

При этом важно избегать быстрого моргания или длительного прямого взгляда, особенно с незнакомыми животными. Такое взаимодействие может быть воспринято как давление или агрессия, из-за чего кошка начнёт отворачиваться, прижимать уши или уходить от контакта.

А ранее Life.ru рассказывал, что кошка подобна сканеру, реагирующему на энергетику человека. По словам экстрасенса, если кошка устраивается на голове или подушке, экстрасенс трактует это как сигнал о «пробое» в области чакр, связанных с интуицией и мышлением.