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9 августа, 07:53

Язык до пола — это не смешно: Учимся распознавать смертельный перегрев у кошки

URA.ru: В жару у кошки должен быть постоянный доступ к свежей воде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В сильную жару кошкам особенно важно обеспечить постоянный доступ к воде, прохладе и следить за признаками перегрева. Простые меры помогут снизить риск теплового удара, пишет URA.ru.

Миску со свежей водой лучше держать наполненной весь день. В рацион можно добавить влажный корм, который даёт дополнительную жидкость, а сухой оставить на вечер, когда температура снижается.

Питомцу стоит открыть доступ к прохладным поверхностям — например, кафелю в ванной или на кухне. Также подойдут охлаждающий коврик или влажное полотенце в тени. Лежанку лучше убрать от прямых солнечных лучей.

Длинношёрстных кошек полезно чаще вычёсывать, удаляя лишний подшёрсток. Полностью сбривать шерсть не следует: она помогает защищать кожу от солнца и перегрева.

Тревожными сигналами считаются учащённое дыхание, открытая пасть, высунутый язык, вялость и отказ от воды. При таких симптомах животное нужно перенести в прохладное место и как можно скорее показать ветеринару.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в жару собак лучше выгуливать до 9 утра и после 20 часов. Самое опасное время — с 11 до 18 часов, особенно для мопсов, французских бульдогов и других собак с короткой мордой. Перед прогулкой лучше проверять асфальт ладонью: раскалённое покрытие может обжечь лапы за несколько минут.

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Владимир Озеров
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