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7 августа, 10:35

Четырёхлетний мальчик умер, уснув в раскалённой от жары машине в Турции

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Четырёхлетний Мухаммед Арас Темель умер после нескольких часов в раскалённом автомобиле в турецкой провинции Мардин. Об этом сообщает Daily Star.

Трагедия произошла в районе Мазыдагы. По данным издания, мальчик самостоятельно забрался в семейную машину через открытую дверь и уснул в салоне авто, стоявшего под палящим солнцем.

Родители обнаружили сына лишь спустя несколько часов. Ребёнка с судорогами доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

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Ранее Life.ru писал, что в Энгельсе полицейский спас семимесячную девочку из запертой на жаре машины. Сотрудник разбил стекло автомобиля и передал ребёнка матери.

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Юрий Лысенко
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