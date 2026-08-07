Четырёхлетний мальчик умер, уснув в раскалённой от жары машине в Турции

Четырёхлетний Мухаммед Арас Темель умер после нескольких часов в раскалённом автомобиле в турецкой провинции Мардин. Об этом сообщает Daily Star.

Трагедия произошла в районе Мазыдагы. По данным издания, мальчик самостоятельно забрался в семейную машину через открытую дверь и уснул в салоне авто, стоявшего под палящим солнцем.

Родители обнаружили сына лишь спустя несколько часов. Ребёнка с судорогами доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

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