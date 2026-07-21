В Энгельсе полицейский спас семимесячную девочку из запертой на жаре машины

В Энгельсе Саратовской области полицейский спас семимесячную девочку, которая оказалась заперта в автомобиле в жаркую погоду. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошёл возле торгового комплекса. Сотрудник полиции услышал, как женщина зовёт на помощь: её маленькая дочь осталась внутри машины, а двери автомобиля заблокировались.

Видео © Telegram / Ирина Волк

По словам Волк, мать оставила ключ с брелоком сигнализации в салоне, после чего замки сработали автоматически. Девочка находилась на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве, а из-за жары её жизни могла угрожать опасность.

Полицейский принял решение вскрыть автомобиль. Как уточнил сам сотрудник на опубликованном видео, он разбил переднее пассажирское стекло, чтобы открыть двери и достать ребёнка.

После этого девочку передали матери. Женщину с ребёнком посадили в служебный автомобиль с включённым кондиционером, чтобы они могли дождаться помощи в безопасных условиях.

Ранее Life.ru уже рассказывал о случаях, когда спасатели и очевидцы помогали детям, оказавшимся в опасности из-за жары. Специалисты напоминают, что даже короткое пребывание ребёнка в закрытой машине в жаркую погоду может представлять серьёзную угрозу.