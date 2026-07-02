Житель Хабаровска спас младенца, которого мать оставила в машине на жаре

Житель Хабаровска Глеб Канцеров смог спасти младенца, которого мать оставила в закрытой машине на жаре. Инцидент произошёл на улице Павла Морозова. По словам мужчины, он заметил людей, собравшихся у автомобиля на парковке, и подошёл предложить помощь.

В салоне находился плачущий ребёнок, а двери были заблокированы. Сначала мужчина попросил найти скотч, чтобы при необходимости разбить стекло и не поранить младенца осколками. Но затем ему принесли проволоку, с её помощью удалось открыть дверь. Ребёнок был сильно нагрет.

Житель Хабаровска спас младенца из машины. Видео © 360.ru

Младенца передали врачам скорой помощи. Позже удалось связаться с владелицей машины, и к автомобилю пришла 23-летняя мать вместе с прабабушкой ребёнка. В МВД по Хабаровскому краю сообщили, что начали проверку: по данным ведомства, женщина находилась в гостях у знакомой, а малыша оставила спать в машине.

«Родные никак на это не отреагировали, удивило их безразличие, будто рядовая ситуация. Их поведение не соответствовало обстановке», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее во Франции двое детей погибли в раскалённой до 70 градусов машине. В это время их мать занималась домашними хлопотами.