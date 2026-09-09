Убьёт и романтику, и карьеру: За сколько часов до встречи нельзя есть лук – совет этикетолога

Лук лучше полностью исключить из рациона минимум за 10–12 часов до важных деловых переговоров или романтического свидания. Об этом Life.ru рассказала эксперт по деловому протоколу и этикету Екатерина Богачёва в честь Всероссийского дня лука, который отмечается 9 сентября.

По словам специалиста, строгого правила, которое предписывало бы отказываться от пахучих продуктов за определённое число часов до встречи, в этикете нет. Однако здесь работают здравый смысл и уважение к собеседнику.

«Наша первостепенная задача — производить максимально приятное впечатление, не раздражать собеседника посторонними запахами и выглядеть безупречно чисто и опрятно вне зависимости от обстоятельств», — объяснила Богачёва.

Особенно внимательно к рациону эксперт советует относиться перед встречами, от которых могут зависеть карьерные перспективы или личное будущее. Даже без формального запрета сильный запах еды способен испортить впечатление и отвлечь собеседника от самого разговора.

К слову, даже в самых ранних трактатах по светскому поведению, от античных авторов до трудов эпохи Ренессанса, неизменно подчеркивается важность безупречной гигиены. Запах еды, кстати, относится к этой категории напрямую — он считается таким же табу, как неопрятная одежда или грязные руки. Екатерина Богачёва Эксперт по этикету

Если же лук или чеснок всё-таки оказались в блюде незадолго до важной встречи, паниковать не стоит. Богачёва рекомендует как можно быстрее привести себя в порядок: приобрести зубную пасту и щётку, тщательно почистить зубы, прополоскать рот и воспользоваться освежающим спреем.

Я бы настоятельно рекомендовала каждому держать на рабочем столе минимальный дежурный комплект таких средств, а дамам — всегда носить в сумочке компактный флакончик на случай форс-мажора. В конце концов, не зря же парфюмерию в Средние века изобрели не столько для красоты, сколько из практической необходимости: в те времена мыться считалось опасным для здоровья, и ароматы использовали, чтобы перекрывать естественные телесные запахи. Екатерина Богачёва Эксперт по этикету

По её словам, запах еды относится к тем деталям внешнего впечатления, которые человек может контролировать сам. Поэтому перед переговорами, свиданием или другим важным мероприятием лучше заранее отказаться от продуктов с выраженным ароматом, чтобы ничто не мешало общению.

Ранее Life.ru рассказывал, какие привычки в офисе сильнее всего раздражают коллег. Екатерина Богачёва тогда объясняла, что в число нарушений делового этикета входят в том числе еда с резким запахом на рабочем месте, громкие разговоры и пренебрежение субординацией.