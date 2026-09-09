Убьёт и романтику, и карьеру: За сколько часов до встречи нельзя есть лук – совет этикетолога
Этикетолог Богачёва: Лук лучше не есть за 10–12 часов до переговоров
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Лук лучше полностью исключить из рациона минимум за 10–12 часов до важных деловых переговоров или романтического свидания. Об этом Life.ru рассказала эксперт по деловому протоколу и этикету Екатерина Богачёва в честь Всероссийского дня лука, который отмечается 9 сентября.
По словам специалиста, строгого правила, которое предписывало бы отказываться от пахучих продуктов за определённое число часов до встречи, в этикете нет. Однако здесь работают здравый смысл и уважение к собеседнику.
«Наша первостепенная задача — производить максимально приятное впечатление, не раздражать собеседника посторонними запахами и выглядеть безупречно чисто и опрятно вне зависимости от обстоятельств», — объяснила Богачёва.
Особенно внимательно к рациону эксперт советует относиться перед встречами, от которых могут зависеть карьерные перспективы или личное будущее. Даже без формального запрета сильный запах еды способен испортить впечатление и отвлечь собеседника от самого разговора.
К слову, даже в самых ранних трактатах по светскому поведению, от античных авторов до трудов эпохи Ренессанса, неизменно подчеркивается важность безупречной гигиены. Запах еды, кстати, относится к этой категории напрямую — он считается таким же табу, как неопрятная одежда или грязные руки.
Если же лук или чеснок всё-таки оказались в блюде незадолго до важной встречи, паниковать не стоит. Богачёва рекомендует как можно быстрее привести себя в порядок: приобрести зубную пасту и щётку, тщательно почистить зубы, прополоскать рот и воспользоваться освежающим спреем.
Я бы настоятельно рекомендовала каждому держать на рабочем столе минимальный дежурный комплект таких средств, а дамам — всегда носить в сумочке компактный флакончик на случай форс-мажора. В конце концов, не зря же парфюмерию в Средние века изобрели не столько для красоты, сколько из практической необходимости: в те времена мыться считалось опасным для здоровья, и ароматы использовали, чтобы перекрывать естественные телесные запахи.
По её словам, запах еды относится к тем деталям внешнего впечатления, которые человек может контролировать сам. Поэтому перед переговорами, свиданием или другим важным мероприятием лучше заранее отказаться от продуктов с выраженным ароматом, чтобы ничто не мешало общению.
Ранее Life.ru рассказывал, какие привычки в офисе сильнее всего раздражают коллег. Екатерина Богачёва тогда объясняла, что в число нарушений делового этикета входят в том числе еда с резким запахом на рабочем месте, громкие разговоры и пренебрежение субординацией.
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