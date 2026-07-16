Россиянок призвали не надевать босоножки на работу, в театр и ресторан: этикет против

Босоножки — один из любимых видов обуви у девушек летом: это и красиво, и помогает легче переносить жару. Однако эксперт по этикету Екатерина Богачева в беседе с Life.ru предупредила: чаще всего голые ноги неуместны.

В этикете существует такое правило: голых ног в принципе быть не может, если только дама не рядом с водой. Там возможны босоножки, голые ноги и атмосфера отдыха. Во всех остальных случаях — на официальных, торжественных или публичных мероприятиях — действует классический дресс-код. Екатерина Богачева Эксперт по этикету

По её словам, традиция закрывать ноги очень древняя — она происходит из тех времён, когда процент открытого тела был минимальным: в прежние века руки закрывали перчатками, носили длинные юбки и длинные рукава. Понятно, что сейчас мы живём другой жизнью, но если говорить именно об официальных событиях, походах в театр, дорогой ресторан, то дамам стоит тщательнее выбирать обувь.

Согласно этикету, пальцев ног видно быть не должно. Комбинация «колготки / чулки + босоножки» тоже недопустима: обувь обязательно должна быть с закрытым носом. Однако пятка может быть открыта. Та же ситуация — в офисах с дресс-кодом и кондиционером.

«Однако если кондиционера нет и работодатель не может обеспечить комфорт в 30-градусную жару, вполне допустимо приходить так, как удобнее выполнять свои обязанности. Либо, если предстоит долгая дорога, можно переодеться в офисе, особенно перед важными встречами, когда нужно выглядеть достойно», — советует Богачева.

Повторюсь: летний дресс-код в любых официальных ситуациях голых ног дамам не разрешает. С мужчинами история иная — в офисе у них всегда закрытая обувь и носки. Екатерина Богачева Эксперт по этикету