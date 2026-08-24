Сбой сердца и почек: Кардиолог вычислил самое опасное время для перекуса чипсами

Чипсы нельзя употреблять во второй половине дня, это перекус, который может обернуться многочисленными отёками и проблемами с сердечно-сосудистой системой. Об этом рассказал Life.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин в День картофельных чипсов, который отмечается 24 августа.

Изначально чипсы — это не еда про здоровье, а лёгкий перекус. Но надо помнить, что такой перекус чреват именно проблемами с количеством соли. Здесь важно понимать: если мы накачиваем себя солью, то одна молекула натрия забирает четыре молекулы воды. Вот и посчитайте, сколько это получается — получается очень много, и отёки действительно будут. Андрей Кондрахин Врач-кардиолог

Чипсы — это еда для первой половины дня. Почему? Потому что в этом случае мы можем хотя бы раскидать воду по организму, и тогда будет легче, отметил медик. Если же мы съедим их позже, то будем пить воду ночью и действительно «потечём», потому что организм будет распределять эту жидкость повсюду. Одна большая пачка чипсов содержит до 70–100% суточной нормы соли (натрия) и суточную дозу трансжиров, добавил доктор.

Когда человек съедает пачку чипсов на вечерних посиделках или за просмотром фильма, натрий задерживает в организме до 1,5–2 литров воды. Утром человека ждёт не просто заплывшее отёками лицо, а мощнейший спазм сосудов, резкий скачок артериального давления и перегрузка почек, что для гипертоников может закончиться кризом, предупредил Кондрахин.

Человек, который наедается чипсами на ночь, вредит себе, это самое опасное время для лакомства: он перегружает сердце и почки. Мало того, что ему придётся не раз вставать ночью в туалет из-за выпитой воды, так ещё и та часть влаги, которая не успела выйти, начнёт откладываться в тканях. Аyдрей Кондрахин Врач-кардиолог

По словам врача, чипсы — это лишь быстрый перекус, и нужно помнить о рисках, связанных с избытком соли. Употреблять их можно только в первой половине дня, ни в коем случае не во второй и тем более не на ночь. Перекус во время фильма вечером чреват отёками и перегрузкой сердечно-сосудистой системы. Увеличение объёма воды заставляет сердце прокачивать больше крови: больше крови — больше работы, больше работы — выше давление. Именно так это и работает, заметил собеседник Life.ru.