«Бесячий хруст»: Какие перекусы в офисе превращают вас в токсичного коллегу

Копчёная рыба, чеснок, кимчи, чипсы и другая пахучая или шумная еда могут испортить отношения с коллегами, заявила HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с «Абзацем». По её словам, такие обеды раздражают окружающих и способны навредить репутации сотрудника.

«Продукты с резкими запахами и громкими звуками создают дискомфорт для коллег, поэтому в офисе стоит соблюдать пищевой этикет», — подчеркнула эксперт.

К главным нежелательным продуктам она отнесла рыбу и морепродукты, блюда с чесноком и луком, разные виды капусты и копчёности. Отдельная проблема — громкие перекусы вроде чипсов, сухариков, яблок и других продуктов, хруст которых отвлекает окружающих.

По словам специалиста, постоянные запахи и шум могут привести к скрытым конфликтам: коллеги не всегда выскажут недовольство напрямую, но человека начнут воспринимать как невнимательного к окружающим. Поэтому обедать лучше не за рабочим столом, а в специально отведённом месте.

Ранее этикетолог назвала запах еды и громкие разговоры одними из самых раздражающих офисных привычек. По её словам, трапеза прямо за компьютером также может создавать неудобства коллегам и угрожать рабочей технике.