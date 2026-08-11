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11 августа, 07:05

Защита или новый барьер? Что изменит отмена испытательного срока для матерей

Зампред СПЧ Киркора: Отмена испытательного срока осложнит наём матерей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Запрет испытательного срока для матерей детей до трёх лет может осложнить им трудоустройство, заявила зампред Совета по правам человека Ирина Киркора, комментируя вступающие в силу с 1 сентября изменения. По её мнению, работодателю будет проще выбрать кандидата, которого можно сначала проверить в деле.

«Работодатели уже сейчас с большим трудом принимают на работу женщин с маленькими детьми», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

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Другой позиции придерживается первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она считает новую гарантию логичной частью поддержки семей: многие компании уже предлагают сотрудникам с детьми гибкий график, выплаты и другие льготы по собственной инициативе.

Парламентарий полагает, что такие меры помогают женщинам совмещать возвращение на работу с заботой о ребёнке. Киркора же настаивает, что дополнительная защита может стать ещё одним аргументом против найма матерей с маленькими детьми.

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Напомним, с 1 сентября работодатели не смогут устанавливать испытательный срок матерям детей до трёх лет. Сейчас запрет распространяется на женщин с детьми младше полутора лет.

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Борис Эльфанд
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