Защита или новый барьер? Что изменит отмена испытательного срока для матерей

Запрет испытательного срока для матерей детей до трёх лет может осложнить им трудоустройство, заявила зампред Совета по правам человека Ирина Киркора, комментируя вступающие в силу с 1 сентября изменения. По её мнению, работодателю будет проще выбрать кандидата, которого можно сначала проверить в деле.

«Работодатели уже сейчас с большим трудом принимают на работу женщин с маленькими детьми», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

Другой позиции придерживается первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она считает новую гарантию логичной частью поддержки семей: многие компании уже предлагают сотрудникам с детьми гибкий график, выплаты и другие льготы по собственной инициативе.

Парламентарий полагает, что такие меры помогают женщинам совмещать возвращение на работу с заботой о ребёнке. Киркора же настаивает, что дополнительная защита может стать ещё одним аргументом против найма матерей с маленькими детьми.

Напомним, с 1 сентября работодатели не смогут устанавливать испытательный срок матерям детей до трёх лет. Сейчас запрет распространяется на женщин с детьми младше полутора лет.