Матерям с детьми до 3-х лет нельзя будет устанавливать испытательный срок

Работодатели не смогут назначать испытательный срок женщинам с детьми до трёх лет при приёме на работу с 1 сентября 2026 года в России. Об изменении сообщил РИА «Новости» член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Федеральный закон от 9 апреля 2026 года № 91-ФЗ вносит изменение в статью 70 Трудового кодекса России. До 31 августа запрет распространяется на женщин с детьми младше полутора лет. Новое правило также коснётся других лиц, которые воспитывают ребёнка до трёх лет без матери.

«Работодателям необходимо приготовиться: просмотреть свои типовые трудовые договоры на предмет условия об испытательном сроке и локальные акты, где упоминается про испытательный срок», — сказал Машаров.

Эксперт также рекомендовал компаниям запрашивать у женщин сведения о детях при трудоустройстве. Если работодатель включит запрещённое условие в договор, оно не получит юридической силы. Компания не сможет уволить сотрудника из-за непрохождения такого испытания.

По оценке Машарова, новая гарантия снизит стресс при возвращении на работу после длительного отпуска по уходу за ребёнком. Она также обеспечит матерям более стабильные условия труда.

Ранее кандидат юридических наук Исмаил Исмаилов назвал преимущества и риски работы на декретной ставке. Трудовой кодекс не содержит такого понятия, поэтому работодатель обычно заключает срочный договор до возвращения основного сотрудника. Временный работник сохраняет право на отпуск, больничные и пенсионный стаж, но не может заранее знать срок занятости. Такой формат помогает получить опыт и перейти на постоянную должность, однако часть корпоративных льгот иногда остаётся недоступной.