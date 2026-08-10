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10 августа, 00:56

Матерям с детьми до 3-х лет нельзя будет устанавливать испытательный срок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kmpzzz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kmpzzz

Работодатели не смогут назначать испытательный срок женщинам с детьми до трёх лет при приёме на работу с 1 сентября 2026 года в России. Об изменении сообщил РИА «Новости» член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Федеральный закон от 9 апреля 2026 года № 91-ФЗ вносит изменение в статью 70 Трудового кодекса России. До 31 августа запрет распространяется на женщин с детьми младше полутора лет. Новое правило также коснётся других лиц, которые воспитывают ребёнка до трёх лет без матери.

«Работодателям необходимо приготовиться: просмотреть свои типовые трудовые договоры на предмет условия об испытательном сроке и локальные акты, где упоминается про испытательный срок», — сказал Машаров.

Эксперт также рекомендовал компаниям запрашивать у женщин сведения о детях при трудоустройстве. Если работодатель включит запрещённое условие в договор, оно не получит юридической силы. Компания не сможет уволить сотрудника из-за непрохождения такого испытания.

По оценке Машарова, новая гарантия снизит стресс при возвращении на работу после длительного отпуска по уходу за ребёнком. Она также обеспечит матерям более стабильные условия труда.

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Ранее кандидат юридических наук Исмаил Исмаилов назвал преимущества и риски работы на декретной ставке. Трудовой кодекс не содержит такого понятия, поэтому работодатель обычно заключает срочный договор до возвращения основного сотрудника. Временный работник сохраняет право на отпуск, больничные и пенсионный стаж, но не может заранее знать срок занятости. Такой формат помогает получить опыт и перейти на постоянную должность, однако часть корпоративных льгот иногда остаётся недоступной.

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Антон Голыбин
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