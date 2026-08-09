Место временное, шанс реальный: Юрист рассказал, стоит ли соглашаться на декретную ставку
Юрист Исмаилов: Минусом работы на декретной ставке является неопределённость
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Работа на декретной ставке не гарантирует стабильности, зато может помочь получить опыт и в дальнейшем перейти на постоянную должность. О плюсах и рисках такого трудоустройства «Газете.ru» рассказал кандидат юридических наук Исмаил Исмаилов.
В Трудовом кодексе самого понятия «декретная ставка» нет. Обычно речь идёт о срочном договоре, который действует до возвращения основного сотрудника. Поэтому заранее понять, сколько продлится работа, невозможно.
При этом временный сотрудник сохраняет обычные трудовые гарантии: отпуск, больничные и пенсионный стаж.
«Сотрудник, зарекомендовавший себя на декретной ставке, воспринимается как более надёжный кандидат на другую должность», — пояснил Исмаилов.
Главный недостаток — неопределённость: основной работник может выйти как через месяц, так и через несколько лет. Кроме того, временным сотрудникам иногда недоступна часть корпоративных льгот.
По мнению юриста, такой формат особенно подходит студентам, выпускникам и тем, кто меняет профессию. При хорошем результате декретная ставка может стать входом в компанию и шансом получить уже постоянное место.
Ранее Life.ru рассказывал, что сейчас работодатели стали охотнее нанимать сотрудников старше 50 лет на руководящие должности. По данным анализа более 300 вакансий, 75% мест среднего и высшего звена получили кандидаты этой возрастной группы, а число приглашений на собеседования для специалистов 40–55 лет за два года выросло на 50%.
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