Место временное, шанс реальный: Юрист рассказал, стоит ли соглашаться на декретную ставку

Работа на декретной ставке не гарантирует стабильности, зато может помочь получить опыт и в дальнейшем перейти на постоянную должность. О плюсах и рисках такого трудоустройства «Газете.ru» рассказал кандидат юридических наук Исмаил Исмаилов.

В Трудовом кодексе самого понятия «декретная ставка» нет. Обычно речь идёт о срочном договоре, который действует до возвращения основного сотрудника. Поэтому заранее понять, сколько продлится работа, невозможно.

При этом временный сотрудник сохраняет обычные трудовые гарантии: отпуск, больничные и пенсионный стаж.

«Сотрудник, зарекомендовавший себя на декретной ставке, воспринимается как более надёжный кандидат на другую должность», — пояснил Исмаилов.

Главный недостаток — неопределённость: основной работник может выйти как через месяц, так и через несколько лет. Кроме того, временным сотрудникам иногда недоступна часть корпоративных льгот.

По мнению юриста, такой формат особенно подходит студентам, выпускникам и тем, кто меняет профессию. При хорошем результате декретная ставка может стать входом в компанию и шансом получить уже постоянное место.

Ранее Life.ru рассказывал, что сейчас работодатели стали охотнее нанимать сотрудников старше 50 лет на руководящие должности. По данным анализа более 300 вакансий, 75% мест среднего и высшего звена получили кандидаты этой возрастной группы, а число приглашений на собеседования для специалистов 40–55 лет за два года выросло на 50%.