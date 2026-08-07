HR посоветовала россиянам 50+ изучать зумерский язык, чтобы найти работу

Поиск работы после 50 имеет свои особенности, но вовсе не означает, что двери на рынке труда закрыты. Правильная стратегия самопрезентации способна превратить возраст и накопленный опыт в конкурентное преимущество. Как выгодно себя подать на собеседовании, Life.ru рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Вопреки устоявшимся стереотипам, возраст 50 плюс-минус на самом деле является преимуществом, если правильно себя преподнести. Работодатель боится не самого возраста, а так называемого синдрома отличника, который проявляется в негибкости, а также сочетания высокой зарплаты с низкой энергией. Зулия Лоикова HR-эксперт

Именно поэтому ключевое значение имеет стратегия самопрезентации. Начинается она с упаковки резюме, где важно убрать маркеры, ассоциирующиеся с бабушками и дедушками. Здесь специалист порекомендовала не указывать дату окончания вуза, а оставить только год последнего повышения квалификации. Опыт лучше сократить до последних десяти-пятнадцати лет, поскольку более ранние достижения зачастую уже нерелевантны.

По её словам, не стоит писать о стаже в 35 лет. Лучше указать, что у вас более двадцати лет успешного управления или экспертной работы, начиная, например, с 2000-х годов. Фото тоже должно быть современным — без ковров на фоне и офисных стульев из девяностых. Лучше выбрать деловой костюм и нейтральный фон в стиле современных менеджеров. При этом не стоит смотреть исподлобья — открытое лицо и лёгкая улыбка производят гораздо более благоприятное впечатление.

«Если есть возможность, обратитесь к профессиональному фотографу или аккуратно обработайте снимок. Но не используйте фильтры: когда на собеседование приходит человек, совсем не похожий на фотографию, это вызывает диссонанс и играет против кандидата», — подметила Лоикова.

Дальше очень важно работать со слогом и использовать современную лексику как в переписке, так и в резюме и сопроводительном письме. Например, говорить не «бумаги», а «документооборот», не «информационная система», а, скажем, «Интернет». Это показывает работодателю, что вы говорите с ним на одном языке, полагает эксперт.

Возраст следует сделать своим преимуществом. Вместо слов «исполнительный» или «надёжный» лучше написать, что вы приносите компании не просто навыки, а бесшовность процессов, умеете предвидеть ошибки новичков за пять шагов до их появления и тем самым экономите бюджет и время.

Что касается поведения на собеседовании, здесь главное — снять напряжение рекрутера, который может опасаться, что вы начнёте его учить. Поэтому лучше не садиться строго напротив стола — это позиция оппонента. Гораздо выигрышнее расположиться немного сбоку или у угла стола, создавая ощущение партнёра или советника, советует HR-эксперт.

«Говорите чуть медленнее обычного, глубоким и спокойным голосом. Это воспринимается как признак уверенности. Молодые кандидаты нередко тараторят, а зрелые люди, наоборот, производят впечатление тех, кто взвешивает каждое слово», — добавила она.

При этом никакой ностальгии в духе «раньше мы делали так» быть не должно. Говорите только о будущем, о новых реалиях и о тех решениях, которые можете предложить, подчеркнула собеседница Life.ru.

Не менее важна энергия, которую излучает кандидат. Бывает, что и в тридцать лет её уже нет. Поэтому улыбайтесь глазами, показывайте, что вы активны, занимаетесь спортом, имеете хобби, гуляете. Работодатель принимает на работу не паспорт, а живого человека, указала Лоикова.

Хороший приём в конце собеседования — когда вам предложат задать вопросы — уточнить, какая самая сложная задача сейчас стоит перед отделом или компанией. Это позволит понять, где вы сможете принести пользу в первую очередь, и покажет работодателю, что вы пришли решать проблемы, а не просто досидеть до пенсии.

«Если говорить о конкретных шагах, которые помогут получить работу, попробуйте снизить порог входа. Не просите ту зарплату, которую получали пять лет назад, если рынок изменился. Назовите вилку, где нижняя граница будет немного выше средней для молодых специалистов, но ниже вашего прежнего максимума», — отметила Лоикова.

Объясните, что готовы начать с этой суммы, чтобы за первый квартал доказать свой потенциал и затем обсудить пересмотр условий. Такой подход снижает риски для работодателя, утверждает она.

Ещё один важный инструмент — портфолио кейсов. Вместо длинного рассказа подготовьте один лист А4 с тремя реальными задачами, которые вы решили на предыдущем месте работы, обязательно с цифрами. Например: «оптимизировал логистику и сократил расходы на 15%».

«Молодые кандидаты чаще рассказывают теорию, а вы показываете факты. Именно это и является вашим главным козырем», — заключила эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, что специалисты старше 40 лет всё чаще получают руководящие должности. Работодатели стали больше ценить опыт, а за два года число приглашений на собеседования для кандидатов 40–55 лет выросло на 50%. При этом спрос на профессионалов с большим стажем продолжает увеличиваться.