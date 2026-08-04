Помочь, но не мешать: Как родителям подготовить ребёнка к собеседованию и не испортить его шансы

Родители должны помогать ребёнку готовиться к собеседованию «за кулисами», но не участвовать в интервью. Такой совет 360.ru дала независимый HR-эксперт, председатель комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулия Лоикова.

По словам специалиста, близкий человек может подождать в холле или кафе — это снимет напряжение и сохранит самостоятельность соискателя в глазах работодателя. На самом собеседовании важно сосредоточиться на ответах: приводить примеры из опыта и демонстрировать логику рассуждений. Потренироваться в этом можно с родителями или любым доверенным лицом, но отвечать на вопросы должен сам кандидат.

Родственники могут помочь с подготовкой резюме или дать обратную связь, но на интервью главным действующим лицом должен оставаться соискатель. Лоикова посоветовала родителям делиться собственным опытом прохождения собеседований и рассказывать, как держаться во время встречи. Это поможет разделить страх и внушить уверенность ребёнку.

А ранее россиянам объяснили, почему компании всё меньше доверяют портфолио при найме. По словам специалиста, с развитием ИИ и сервисов для дизайна собрать убедительный кейс стало слишком просто. При этом по красивой презентации сложно понять реальный вклад кандидата: сам ли он принимал решения или лишь был частью команды.