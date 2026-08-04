Опыт снова в цене: Почему работодатели охотнее нанимают кандидатов старше 40 лет

Соискатели старше 40 лет всё чаще получают руководящие должности, а возраст постепенно перестаёт быть препятствием при найме. Об этом «Газете.ru» рассказал гендиректор кадровой компании Владислав Быханов.

Анализ более 300 закрытых вакансий показал, что 75% позиций среднего и высшего звена заняли кандидаты старше 40. За два года число приглашений на собеседования для специалистов 40–55 лет выросло на 50%, а запросов на опыт от 15 лет стало на 40% больше.

«Если раньше работодатели спрашивали: «Сколько лет кандидату?», то сегодня главный вопрос: «Через сколько этот человек начнёт приносить результат?» — отметил Быханов.

Компании ценят способность быстро включаться в процессы, управлять командами, вести переговоры и принимать решения в условиях неопределённости. Такие качества особенно важны, поскольку цена ошибки при найме увеличилась.

Дополнительным преимуществом зрелых профессионалов стала готовность к переезду, востребованная в промышленности, строительстве и нефтегазовой отрасли.

Эксперт добавил, что наиболее эффективными становятся смешанные команды: молодые сотрудники быстрее осваивают технологии, а старшие коллеги привносят системное мышление и управленческий опыт.

Ранее HR-директор рассказала, что красивое портфолио постепенно перестаёт быть главным критерием при найме. По её словам, из-за ИИ и дизайнерских сервисов эффектную презентацию легко собрать, но она не всегда показывает реальный вклад кандидата и его способность адаптироваться.