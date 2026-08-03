«Нарушен баланс»: HR-эксперт объяснила, почему главный враг удалёнщика — отсутствие границ

Удалённая работа, несмотря на гибкость, может быть серьёзным источником профессионального выгорания, если сотрудник не научится отделять рабочее время от личного. HR-директор группы компаний Татьяна Грибкова в беседе с 360.ru дала практические рекомендации по профилактике стресса для дистанционных сотрудников.

По мнению эксперта, ключевое правило — сразу договориться с работодателем о часах, в которые сотрудник готов отвечать на звонки и сообщения. Это предотвратит ситуацию, когда от человека требуют постоянной доступности.

«Если сотрудник постоянно ощущает необходимость быть на связи, то это уже сигнал, что баланс между работой и личной жизнью нарушен», — заявила Грибкова.

Она подчеркнула, что чёткий график и осознанное отключение от рабочих чатов в нерабочее время позволяют сохранить продуктивность и психологическое здоровье. Работодателям, в свою очередь, следует уважать личное пространство сотрудников, не назначая совещания и не отправляя срочные задачи после окончания рабочего дня.

Для тех, кто работает из дома, критически важно физически разделять пространство для труда и отдыха, а также соблюдать регулярные перерывы, что позволяет снизить риск эмоционального истощения. Если тревожные симптомы уже появились, специалист рекомендует пересмотреть режим и договорённости с руководством.

Ранее сообщалось, что переезд или временные поездки при удалённой работе могут грозить увольнением, если нарушены условия договора. Главным фактором является наличие в договоре конкретного адреса выполнения обязанностей.