Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 10:07

«Нарушен баланс»: HR-эксперт объяснила, почему главный враг удалёнщика — отсутствие границ

HR-эксперт Грибкова: Удалённая работа ведёт к выгоранию без чёткого графика

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Iemelianenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Iemelianenko

Удалённая работа, несмотря на гибкость, может быть серьёзным источником профессионального выгорания, если сотрудник не научится отделять рабочее время от личного. HR-директор группы компаний Татьяна Грибкова в беседе с 360.ru дала практические рекомендации по профилактике стресса для дистанционных сотрудников.

По мнению эксперта, ключевое правило — сразу договориться с работодателем о часах, в которые сотрудник готов отвечать на звонки и сообщения. Это предотвратит ситуацию, когда от человека требуют постоянной доступности.

«Если сотрудник постоянно ощущает необходимость быть на связи, то это уже сигнал, что баланс между работой и личной жизнью нарушен», — заявила Грибкова.

Она подчеркнула, что чёткий график и осознанное отключение от рабочих чатов в нерабочее время позволяют сохранить продуктивность и психологическое здоровье. Работодателям, в свою очередь, следует уважать личное пространство сотрудников, не назначая совещания и не отправляя срочные задачи после окончания рабочего дня.

Для тех, кто работает из дома, критически важно физически разделять пространство для труда и отдыха, а также соблюдать регулярные перерывы, что позволяет снизить риск эмоционального истощения. Если тревожные симптомы уже появились, специалист рекомендует пересмотреть режим и договорённости с руководством.

Как выстроить рабочий график среди игрушек и хаоса: «помидорная» техника для удалёнщиков с детьми
Как выстроить рабочий график среди игрушек и хаоса: «помидорная» техника для удалёнщиков с детьми

Ранее сообщалось, что переезд или временные поездки при удалённой работе могут грозить увольнением, если нарушены условия договора. Главным фактором является наличие в договоре конкретного адреса выполнения обязанностей.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Работа
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar