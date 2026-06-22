«Сначала выговор, потом увольнение»: Как удалёнщику не лишиться работы из-за поездки

Путешествия или любой отъезд во время удалённой работы могут привести к увольнению. Об этом предупредила карьерный консультант Зулия Лоикова в беседе с «Абзацем». По её словам, работодатель может расценить это как одностороннее изменение условий труда, если в договоре чётко прописан адрес, по которому сотрудник обязан находиться.

Главная причина — нарушение трудового договора. Без предупреждения уехав в другое место, работник рискует столкнуться с проблемами со связью, разницей часовых поясов, срывами дедлайнов и выпадением из рабочего процесса. Это даёт работодателю основание для претензий. Увольнение возможно по статье 312.8 ТК РФ, однако сам факт поездки не ведёт к увольнению автоматически — руководство должно доказать, что смена локации реально помешала выполнению обязанностей.

Лоикова добавила, что увольнение — крайняя мера. Сначала работодатель делает замечание или выговор, требует вернуться. Если нарушения повторяются или приводят к серьёзным последствиям, может последовать увольнение. Эксперт советует заранее обсуждать поездки с руководством, фиксировать переписку и договорённости — это поможет в случае спора. Иногда можно договориться о временном переводе.

Ранее Life.ru напомнил, что право на удалённую работу в жару закреплено в ТК, но не для всех профессий. Работодатель обязан создавать комфортные условия. В критических сферах — медицина, расследования — работа не останавливается. Важен баланс закона, возможностей работодателя и договорённости с сотрудником.