Россиянам напомнили о праве на удалёнку в жару, но есть нюанс

Право на удалённую работу в период аномальной жары уже закреплено в Трудовом кодексе, однако применять его можно не во всех профессиях. Об этом Life.ru сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ярослав Нилов об удалённой работе. Видео © Life.ru

«Трудовым кодексом уже сегодня предусмотрена возможность работать удалённо. Но надо понимать, что не для каждой должности, не для каждой профессии это допустимо. Но не может врач удалённо оперировать, да? Не может правоохранитель удалённо заниматься расследованием уголовного дела. Поэтому задача работодателя — обеспечить охрану труда, обеспечить комфортные условия», — сказал он.

В качестве примера Нилов привёл компании, занимающиеся пассажирскими перевозками: водителям и пассажирам не должно становиться плохо в автобусах и троллейбусах из-за жары. В качестве примера он привёл зарубежный опыт, где используются остановки с поддержанием комфортного температурного режима и климатические решения в городской инфраструктуре.

Парламентарий добавил, что даже в условиях жары нельзя останавливать критически важные процессы — медицинскую помощь, расследования и другие виды деятельности, требующие присутствия работника на месте. По его словам, ключевым остаётся баланс между требованиями закона, возможностями работодателя и договорённостью с сотрудником, если удалённый формат позволяет выполнять трудовые функции.

Напомним, что на фоне аномальной жары в ряде регионов России в Госдуме предложили закрепить право на временную удалённую работу. Инициатива поступила от депутата ЛДПР Каплана Панеша. Он обратился в Минтруд с идеей внести изменения в Трудовой кодекс, позволяющие переводить сотрудников на дистанционный формат при превышении отметки в 30 градусов.