«Это Средневековье»: В Госдуме призвали ввести удалёнку при жаре выше 30 градусов

Этим летом во многих регионах России температура воздуха уже превышала 30 градусов, а местами поднималась до 35. В таких условиях сотрудники вынуждены добираться до работы в жарком транспорте и проводить весь день в душных офисах. Депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш направил в Минтруд предложение закрепить в Трудовом кодексе право на временную удалённую работу в период аномальной жары.

Я обращаюсь в Министерство труда с предложением внести изменения в Трудовой кодекс, закрепляющие право работника, чьи обязанности могут выполняться дистанционно, переходить на удалённую работу при температуре воздуха выше 30 градусов Цельсия. Особенно актуально это для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением — они находятся в группе повышенного риска. Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Сейчас российское законодательство не устанавливает единой температуры, при которой сотрудник получает безусловное право работать удалённо. Как правило, дистанционный формат оформляется по соглашению между работником и работодателем.

При этом существуют санитарные нормы СанПиН 1.2.3685-21, определяющие допустимую температуру в рабочих помещениях. Для офисной сидячей работы верхней границей считается 28 градусов. В рекомендациях указывается, что при дальнейшем повышении температуры рабочее время следует сокращать, однако прямой обязанности работодателя делать это в документе не предусмотрено.

Панеш предлагает дополнить статью 312.9 Трудового кодекса нормой, которая позволит переводить сотрудников, способных выполнять свои обязанности дистанционно, на удалённую работу при температуре выше 30 градусов. Такой режим должен действовать только на период аномальной жары и не более 14 календарных дней подряд.

Для работников, которые не могут трудиться удалённо — например, производственного персонала, курьеров, продавцов и сотрудников сферы обслуживания, — предлагается обязать работодателей обеспечивать безопасные условия труда. Среди возможных мер — кондиционирование помещений, усиленная вентиляция, перенос смен на утренние и вечерние часы, дополнительные перерывы, комнаты отдыха и обеспечение питьевой водой.

Отдельная норма касается людей с хроническими заболеваниями. По замыслу депутата, сотрудники с сердечно-сосудистыми, дыхательными или эндокринными заболеваниями смогут переходить на удалённую работу уже при температуре выше 28 градусов на основании медицинской справки.

Кроме того, законопроект предусматривает сохранение заработной платы при временном переводе на удалёнку, если работник продолжает выполнять свои обязанности в полном объёме.

За отказ переводить сотрудников на дистанционный формат в условиях аномальной жары и необеспечение безопасных условий труда Панеш предлагает установить административную ответственность. Размер штрафов может составить от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

«В 2026 году, когда технологии позволяют работать из любой точки мира, заставлять людей ехать в душный офис при 30-градусной жаре — это средневековье», — резюмировал депутат.

Ранее Life.ru рассказывал, что если сотрудник страдает сезонной аллергией, он также может попросить перевести его на удалённую работу. Эксперты напоминают, что работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда, а высокая температура в помещении может стать основанием для дополнительных мер защиты сотрудников.