Красивая презентация уже не прокатит: Почему компании всё меньше доверяют портфолио

Портфолио долгое время считалось главным козырем соискателя. Однако сейчас отношение к этому инструменту меняется, и многие работодатели перестают воспринимать его как основной показатель профессионализма. Об этом «Газете.ru» рассказала HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак.

Одна из причин — современные технологии. С развитием ИИ и сервисов для дизайна собрать убедительный кейс стало слишком просто. При этом по красивой презентации сложно понять реальный вклад кандидата: сам ли он принимал решения или лишь был частью команды, и действительно ли достиг заявленных цифр. Кроме того, всегда есть риск субъективности, когда рекрутер выбирает более яркий проект, а не сильного специалиста.

В условиях быстрых изменений навыки устаревают за пару лет, а портфолио фиксирует прошлое, но не отражает умение адаптироваться и осваивать новое. Ещё один важный момент — компании всё чаще смотрят не только на профессиональные знания, но и на гибкие навыки: коммуникабельность, обучаемость, ответственность. Они проявляются только в процессе реального взаимодействия.

Сегодня акцент постепенно смещается на практические задания, приближенные к бизнес-задачам, причём всё чаще их решают прямо во время собеседования. Портфолио не исчезнет полностью — его роль трансформируется: оно помогает бегло познакомиться с опытом, но перестаёт быть решающим аргументом. В ближайшем будущем компании будут оценивать не только багаж знаний, но и потенциал, готовность учиться и развиваться вместе с бизнесом.

А ранее россиянам рассказали, как «убить» своё резюме первым же сообщением. По словам специалиста, переписка с рекрутером или будущим руководителем сразу же формирует впечатление. Каждое сообщение считывается не только по содержанию, но и по форме, и люди совершают одни и те же типичные ошибки.