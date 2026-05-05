Опасная зона и точное попадание в задачу: Эксперт рассказала, как создать идеальное резюме

Искусственный интеллект изменил подход к составлению резюме: теперь важнее не стаж, а умение убедительно представить свой опыт. Об этом Life.ru рассказала предприниматель, основательница Школы нейросетей и SMM, эксперт в сфере искусственного интеллекта Ксения Баранова.

Сегодня резюме — это не про опыт. Это про упаковку. ИИ просто сделал это очевидным. Раньше можно было написать «ответственный, коммуникабельный, работал в команде» — и как-то прокатывало. Сейчас, когда у каждого второго есть ChatGPT, скучное резюме — это почти гарантированный отказ. Потому что нейросеть за 30 секунд может написать лучше, чем 90% кандидатов. Но вот в чём ирония: ИИ не делает резюме за вас — он делает его честнее. Он сразу показывает, где у вас реальный опыт, а где пустота, замаскированная словами «участвовал в процессах». Ксения Баранова Предприниматель, основательница Школы нейросетей и SMM, эксперт в сфере искусственного интеллекта

Эксперт подчеркнула, что нейросеть не заменяет соискателя, а помогает точнее увидеть реальный профессиональный опыт. Если человек ограничивается общими словами и размытыми формулировками, ИИ лишь выявляет отсутствие конкретики. При этом запрос на создание резюме «с нуля», по её мнению, чаще всего приводит к шаблонному результату, который не выделяет кандидата среди других.

Собеседница Life.ru объяснила, что качественное резюме начинается с детального описания собственных достижений. Вместо общих фраз о ведении соцсетей или работе с клиентами необходимо указывать измеримые результаты: рост охватов, количество заключённых сделок или выполнение плановых показателей. В таком случае нейросеть становится инструментом усиления уже существующего опыта, а не его заменой.

«Самое мощное, что даёт ИИ — это формулировка. Он убирает мусор, делает текст плотным и понятным. Он умеет адаптировать одно и то же резюме под разные вакансии — а это сейчас критично. Потому что рынок больше не ищет «хорошего человека». Рынок ищет точное попадание в задачу. И если вы отправляете одно универсальное резюме в 20 компаний — вы проигрываете тем, кто подстраивает его под каждую роль», — подчёркивает специалист.

При этом Баранова предупредила о рисках чрезмерного приукрашивания опыта. Она отметила, что нейросеть может значительно усилить подачу информации и сделать формулировки более убедительными, но если они выходят за рамки реальных навыков и достижений, это может быстро выявиться в ходе тестирования или собеседования.

Для эффективной работы с ИИ эксперт советует чётко задавать роль нейросети, например, предлагая ей действовать как HR-специалист с опытом в конкретной отрасли. Также важно формулировать запросы с ориентацией на конкретную вакансию и не ограничиваться первым результатом. По её словам, качественный текст появляется только после нескольких этапов доработки, когда убираются клише, сокращаются лишние фразы и добавляется конкретика.

«Во-первых, задайте ему роль: «Ты HR с опытом 10 лет в моей сфере» — и качество ответа сразу растёт. Во-вторых, не просите «сделай красиво», просите «сделай под конкретную вакансию, с акцентом на результат». В-третьих, не останавливайтесь на первом ответе. Первый вариант от ИИ — это черновик. Настоящее качество появляется на третьей-четвёртой итерации, когда вы говорите: «сократи», «убери клише», «добавь конкретики», — отметила собеседница Life.ru.

ИИ не делает вас сильнее как специалиста. Он делает прозрачнее, кто вы есть на самом деле. И в этом смысле он очень неудобный инструмент. Потому что скрыться за общими словами больше не получится. И главный сдвиг, который уже произошёл на рынке: выигрывает не тот, у кого больше опыта, а тот, кто умеет его чётко и убедительно сформулировать. Раньше это было преимуществом. Теперь это базовая гигиена.

Именно поэтому, по мнению Барановой, самым оптимальным способом применения нейросетей является не делегирование всей работы над резюме, а помощь в формулировке собственных компетенций. Она подчеркнула, что резюме остаётся личным ответом на вопрос работодателя о том, почему выбор должен быть сделан именно в пользу этого кандидата.

