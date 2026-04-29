Врачей Нижнего Новгорода уличили в диагнозах через ChatGPT

В Нижнем Новгороде разразился скандал вокруг использования искусственного интеллекта в медицине, сообщает Telegram-канал Mash. Местный Минздрав обратил внимание, что пациенты стали массово получать заключения на портале «Госуслуги», написанные в нехарактерной для врачей стилистике.

В документах встречались странные эмодзи и особая пунктуация, свойственная нейросетевому чату GPT. После служебной проверки подозрения подтвердились: доктора использовали ИИ для постановки диагнозов и заполнения карт.

Медикам строго-настрого запретили пользоваться этим методом. Однако в регионе уже признали, что проблема шире, чем казалось. По статистике, около 20 процентов нижегородских врачей регулярно применяют нейросети для ускорения бумажной работы.

Ещё треть опрошенных эскулапов выразили желание пройти обучение работе с ИИ. Видимо, рутинная отчётность достала медиков сильнее, чем страх перед начальством. Пока неизвестно, последуют ли дисциплинарные взыскания или отделаются предупреждением. Но доверие к некоторым подписям в картах теперь под вопросом.

