Нейросеть вместо юриста: В России предложили внедрить ИИ-переводчик бытовых жалоб на язык закона
Обложка © GigaChat / Life.ru
В России предложили внедрить искусственный интеллект для автоматического перевода обращений граждан на юридический язык в государственных информационных системах. С инициативой выступил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, указав на проблему слабой реакции ведомств на «бытовые» жалобы без ссылок на нормы закона (документ есть в распоряжении Life.ru).
Человек простыми словами описывает протекающую крышу или невывоз мусора, а система на основании законодательства РФ сама дополняет текст обращения необходимыми ссылками на статьи Жилищного кодекса, КоАП или СанПиН
По его словам, сейчас заявления часто «ходят по кругу» и заканчиваются формальными ответами, потому что не содержат правовых оснований для вмешательства. Автоматическая обработка с помощью ИИ могла бы проверять и дополнять обращения, превращая их в юридически значимые документы.
Эксперт считает, что это создаст выгодную ситуацию для всех: граждане получат реальный шанс на решение проблемы без погружения в правовые тонкости, а контролирующие органы сократят нагрузку и ускорят реакцию.
Он также отметил, что сегодня добиться результата удаётся в основном самым настойчивым заявителям, которые самостоятельно разбираются в законах. При этом обращения с чёткими ссылками на нормы, по его мнению, дисциплинируют инспекции и повышают эффективность их работы.
Инициатива предполагает внедрение ИИ-ассистента на портале «Госуслуги» и в ГИС ЖКХ, который будет помогать формулировать жалобы. Документ с предложением, как уточняется, находится в распоряжении редакции.
«Я убеждён, что при обращении по поводу качества обслуживания дома мы не должны требовать от человека юридических знаний. Думаю, что ИИ-ассистент при подаче жалобы в ГИС ЖКХ или на «Госуслугах» стал бы тем самым переводчиком, который превращает бытовую проблему «у нас подвал топит» в юридически значимый факт. Это повысит и прозрачность работы надзорных органов, и качество жизни граждан», — заключил Дмитрий Бондарь.
Ранее эксперт развенчал миф об онлайн-взыскании долгов за ЖКХ. По его словам, новая система лишь автоматизирует сбор данных о должниках, начислениях и платежах. Это облегчит работу управляющих компаний, которые зачастую не располагают полной информацией.
