Нейросеть вместо юриста: В России предложили внедрить ИИ-переводчик бытовых жалоб на язык закона

В России предложили внедрить искусственный интеллект для автоматического перевода обращений граждан на юридический язык в государственных информационных системах. С инициативой выступил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, указав на проблему слабой реакции ведомств на «бытовые» жалобы без ссылок на нормы закона (документ есть в распоряжении Life.ru).

Человек простыми словами описывает протекающую крышу или невывоз мусора, а система на основании законодательства РФ сама дополняет текст обращения необходимыми ссылками на статьи Жилищного кодекса, КоАП или СанПиН Дмитрий Бондарь Эксперт по ЖКХ

По его словам, сейчас заявления часто «ходят по кругу» и заканчиваются формальными ответами, потому что не содержат правовых оснований для вмешательства. Автоматическая обработка с помощью ИИ могла бы проверять и дополнять обращения, превращая их в юридически значимые документы.

Эксперт считает, что это создаст выгодную ситуацию для всех: граждане получат реальный шанс на решение проблемы без погружения в правовые тонкости, а контролирующие органы сократят нагрузку и ускорят реакцию.

Он также отметил, что сегодня добиться результата удаётся в основном самым настойчивым заявителям, которые самостоятельно разбираются в законах. При этом обращения с чёткими ссылками на нормы, по его мнению, дисциплинируют инспекции и повышают эффективность их работы.

Инициатива предполагает внедрение ИИ-ассистента на портале «Госуслуги» и в ГИС ЖКХ, который будет помогать формулировать жалобы. Документ с предложением, как уточняется, находится в распоряжении редакции.

«Я убеждён, что при обращении по поводу качества обслуживания дома мы не должны требовать от человека юридических знаний. Думаю, что ИИ-ассистент при подаче жалобы в ГИС ЖКХ или на «Госуслугах» стал бы тем самым переводчиком, который превращает бытовую проблему «у нас подвал топит» в юридически значимый факт. Это повысит и прозрачность работы надзорных органов, и качество жизни граждан», — заключил Дмитрий Бондарь.

Ранее эксперт развенчал миф об онлайн-взыскании долгов за ЖКХ. По его словам, новая система лишь автоматизирует сбор данных о должниках, начислениях и платежах. Это облегчит работу управляющих компаний, которые зачастую не располагают полной информацией.