Уголовка и штраф в 200 тысяч: Что грозит за магниты на счётчиках

Россияне должны помнить, что применение магнитов для изменений показаний счётчиков влечёт за собой серьёзную ответственность. Это может быть штраф до 200 тысяч рублей или тюремный срок до двух лет. Об этом предупредил юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков в беседе с РИА «Новости».

«За такие действия предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам, газопроводам». Она предусматривает штраф от 10 тысяч до 200 тысяч рублей», — сказал он.

Он добавил, что нарушителю также придётся возместить ущерб компании ЖКХ, а жильцам будет сделать перерасчёт. Возможна и уголовная ответственность, если вред был причинён существенный. Тогда будет применяться ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием», напомнил юрист. Поменять счётчик виновнику придётся самостоятельно, ему могут даже отключить воду, пока нарушение не будет устранено.

