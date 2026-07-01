«Ага и окей»: Россиянам объяснили, как «убить» своё резюме первым же сообщением

HR-эксперт Андрей Орлов рассказал, что переписка с рекрутером или будущим руководителем сразу же формирует о вас впечатление. Каждое сообщение считывается не только по содержанию, но и по форме, и люди совершают одни и те же типичные ошибки.

Смайлы — первый маркер. Один уместный эмодзи допустим, но если кандидат вставляет их в каждом предложении, это говорит о неспособности держать дистанцию. Также настораживают фамильярные «привет», «окей» и «ага» в первом же сообщении — они воспринимаются как неуважение к иерархии.

Голосовые без запроса, орфографические ошибки, односложные ответы на развёрнутые вопросы или, наоборот, огромные неструктурированные простыни текста — всё это минусы. Не менее важно и время ответа: слишком быстрое — создаёт образ бездельника, слишком медленное — безответственного.

Эксперт в интервью РИАМО советует писать так, как вы хотите работать: чётко, уважительно и по делу.

А ранее россиянам объяснили, как выгодно продать себя на собеседовании после 40 лет. По словам специалиста, необходимо составить полный перечень достижений, но при этом убрать технологии и программы обучения 20–30-летней давности.