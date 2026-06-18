Резюме против эйджизма: Как бороться с дискриминацией по возрасту при поиске работы

Эйджизм на рынке труда остаётся серьёзной проблемой. Работодатели нередко отказывают людям старше 35 лет, из-за чего те вынуждены менять даты окончания вузов, чистить страницы в интернете и сокращать описание стажа, рассказала «Вечерней Москве» HR-специалист Зулия Лоикова.

По её словам, бороться с дискриминацией можно через грамотное позиционирование своих достижений и изменение корпоративной культуры, где возраст перестаёт быть критерием отбора. Пройти первоначальный фильтр помогает удаление нескольких десятков лет и правильная подача резюме.

Однако гораздо эффективнее обновлять список востребованных навыков, а не маскировать даты. На собеседовании важно подробно описывать последние 10 лет работы, а более ранний опыт можно подавать кратко, акцентируя внимание на результатах и достижениях, а не на стаже.

«Избегайте фраз вроде «25 лет опыта», заменяя их на «10+ лет опыта в роли руководителя отдела продаж», — подчеркнула специалист.

Напомним, российский рынок труда остаётся жёстким для женщин старше 45 лет. По данным HR-эксперта, 90% соискательниц этой возрастной категории получают отказы при трудоустройстве. Основная причина — эйджизм.