Карьерный тупик: Почему работодатели даже не открывают резюме женщин старше 45 лет

Российский рынок труда остаётся жёстким для женщин старше 45 лет: по данным HR-эксперта Гарри Мурадяна, 90% соискательниц этой возрастной категории получают отказы при трудоустройстве. Основная причина — эйджизм, который работодатели завуалируют под формулировки «молодой коллектив» или «избыточная квалификация». Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Особенно тяжело приходится женщинам, бравшим длительные перерывы в карьере — от 10 лет и более, например на воспитание детей. Работодатели опасаются, что такие кандидатки утратили профессиональные навыки и не смогут быстро адаптироваться к современным условиям. При этом напрямую о возрасте не говорят из-за законодательного запрета дискриминации.

С проблемами сталкиваются и опытные сотрудницы без перерывов. 47-летняя Наталья из Подмосковья ищет работу три года и вынуждена перебиваться редкими проектными подработками.

«О возрасте мне прямо не говорят, но эта проблема читается между строк — даже на стадии вакансии, где регулярно встречаются формулировки про «молодой дружный коллектив», — рассказала она.

58-летняя Марина из Белгорода после 12-летнего перерыва безуспешно пытается трудоустроиться. На должность продавца её взяли на стажировку, но через три дня попросили не выходить из-за трудностей с современными системами учёта. На птицефабрику её взяли без проблем, но работа оказалась физически изматывающей и низкооплачиваемой.

Эксперт Гарри Мурадян отмечает, что в целом до 45% соискателей старше 55 лет получают отказы именно из-за возраста. Им часто предлагают тяжёлый физический труд или низкооплачиваемые позиции, тогда как для «белых воротничков» их считают «слишком возрастными» или «слишком опытными».

