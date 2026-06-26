HR дала 8 советов, как выгодно продать себя на собеседовании после 40 лет

Устроиться на работу после 40 лет — реально, если правильно себя подать. Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова по просьбе Life.ru составила пошаговый план действий для успешного трудоустройства специалистов старшего возраста.

Зрелый возраст — это актив. Подчёркивайте умение решать нестандартные задачи и кризис-менеджмент, акцентируйте навыки наставничества, делайте акцент на психологической зрелости, стрессоустойчивости и развитых коммуникативных навыках. Зулия Лоикова Независимый HR-эксперт

Первый шаг — аудит резюме. Эксперт советует составить полный перечень достижений, но при этом убрать технологии и программы обучения 20–30-летней давности — они не демонстрируют развитие и снижают соответствие современным требованиям. Акцент стоит делать на опыте последних 5–7 лет, а текст адаптировать под ключевые слова из целевых вакансий.

Второй — подготовить краткое дополнение к резюме: 2–3 предложения, чётко формулирующих ценность для бизнеса. Также стоит выучить 3–4 конкретных примера успешных проектов с цифрами и измеримыми результатами.

Что касается переговоров по зарплате, главный совет — не называть сумму первым. Стратегически верно дать работодателю возможность озвучить своё предложение, чтобы не продешевить.

Эксперт также рекомендует активно инвестировать в нетворкинг: посещать отраслевые мероприятия, вступать в профессиональные сообщества и поддерживать контакты с бывшими коллегами. Регулярно проходить курсы повышения квалификации — это демонстрирует обучаемость. И последнее — не торопиться и не соглашаться на первое попавшееся предложение, если оно не совпадает с ожиданиями.

«Дайте себе время на сравнение вариантов — только так вы сможете сделать по-настоящему достойный выбор», — заключила Лоикова.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков назвал россиян 40–45 лет самой востребованной и производительной возрастной группой на рынке работников. По его словам, эта когорта из-за демографических трендов сокращается, что дополнительно повышает её ценность. Усиливают позиции соискателей и программы переобучения: в стране доступно более 200 профессий для бесплатной подготовки, курсы длятся до 256 часов и подбираются под конкретные вакансии.