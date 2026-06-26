Минтруд назвал россиян 40–45 лет самой востребованной группой на рынке труда

На российском рынке труда наиболее востребованной и продуктивной возрастной группой сейчас считаются граждане 40-45 лет. Об этом журналистам в Новосибирске сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Почему мы сегодня говорим про 40-45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству, поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной, сегодня является одной из самых востребованных в рынке труда», — сказал он.

Дополнительную роль играют программы переобучения, которые позволяют людям быстрее адаптироваться к новым требованиям рынка. Они становятся частью системы занятости и помогают соискателям находить работу в разных сферах. Министр уточнил, что в стране доступно более 200 профессий, по которым можно пройти бесплатное переобучение. Обучающие курсы обычно занимают до 256 часов и подбираются под конкретные вакансии.

Перед началом программ участники заранее понимают, у какого работодателя смогут трудоустроиться. Для этого оформляются трёхсторонние соглашения между соискателем, образовательной организацией и компанией. По оценке ведомства, такие механизмы позволяют быстрее закрывать кадровый дефицит и повышают шансы специалистов на трудоустройство даже при смене профессии.

Ранее сообщалось, что средний возраст россиян, работающих по найму, составляет около 44 лет. Этот показатель заметно различается в зависимости от сферы занятости. В IT-отрасли средний возраст сотрудников ниже, тогда как в образовании, здравоохранении и социальной сфере он, напротив, выше.