Назван средний возраст работяг в России

Средний возраст россиян, работающих по найму, составляет около 44 лет. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин на XXVI Международном форуме HREXPO PRO Людей.

«Касательно демографии, у нас сейчас средний возраст занятых по найму — порядка 44 лет», — сказал он в ходе пленарной дискуссии, посвященной трансформации системы образования и подготовке кадров.

По словам замминистра, возраст сотрудников заметно различается в зависимости от сферы деятельности. Так, в IT-отрасли специалисты в среднем моложе, тогда как в образовании, здравоохранении и социальной сфере этот показатель выше.

Платыгин отметил, что демографические изменения останутся одним из ключевых факторов, влияющих на рынок труда в ближайшие годы. Представитель Минтруда также обратил внимание, что в течение ближайших 15 лет в России продолжит увеличиваться численность граждан старше трудоспособного возраста.

По его словам, наряду с демографическими процессами на рынок труда будут влиять технологические изменения и уже существующие структурные дисбалансы.

В связи с этим, подчеркнул Платыгин, системе подготовки специалистов и механизмам занятости предстоит адаптироваться к новым условиям и запросам экономики.

При этом эксперты говорят, что эйджизм на рынке труда остаётся серьёзной проблемой. Работодатели нередко отказывают людям старше 35 лет, из-за чего те вынуждены менять даты окончания вузов, чистить страницы в интернете и сокращать описание стажа. Как бороться с дискриминацией по возрасту — читайте на Life.ru.