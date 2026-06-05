На собеседование нужно приезжать ровно за 15 минут до начала. В чём магия цифр, объяснил HR-эксперт

Чтобы устроиться на работу всего за одно собеседование, важно досконально изучить компанию: её историю, ключевых лиц, состав команды, детали вакансии, зарплатную вилку и даже культуру по соцсетям. Самое эффективное — держаться с рекрутером на равных, а также использовать несколько психологических приёмов. Об этом рассказал HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства АМАЛКО Гарри Мурадян в комментарии для Life.ru.

Приходить надо за 15 минут до начала, ни раньше, ни позже. Приедешь раньше — покажешь, что тебе очень нужна позиция и ты очень переживаешь, а значит, можно продавить по деньгам. Приедешь позже — есть риск опоздать. Это важно. Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства АМАЛКО

В осеннее время специалист советует брать сменную обувь, чтобы избежать неловкости с грязными лужами. Внешний вид должен быть строгим: женщинам — юбка-карандаш, мужчинам — смарт-кежуал или костюм тёмно-синего или серого цвета. Эксперт предупредил, что под ногтями не должно быть земли, а от парфюма лучше отказаться в пользу дезодоранта, особенно если переговорная маленькая и душная. Жвачка поможет освежить дыхание.

«Из лайфхаков: когда вы пришли и сели, можете спокойно попросить чай или кофе. Когда заходит человек, встаньте. Старайтесь садиться не друг напротив друга, а по диагонали, если стол квадратный. Психологически так вы выглядите ближе. Руки всегда держите над столом — это тоже психологический приём, показывающий, что вам нечего скрывать. Смотрите всегда в зубы, не в глаза, чтобы был визуальный контакт с человеком», — рассказал Гарри Мурадян.

Мурадян добавил, что между собеседником и соискателем не должно быть лишних предметов вроде сумок или ваз — это создаёт психологическую преграду. Отвечать нужно гордо и по существу, а если вопрос непонятен, перефразировать его своими словами.

«Если вы мужчина и перед вами женщина, вы никогда не протягивайте руку первым. Только если женщина протянет вам руку для приветствия, тогда можно здороваться», — отметил эксперт.

Специалист советует при нескольких собеседниках поддерживать зрительный контакт со всеми. По его словам, разговоры на темы секса, религии и политики на собеседовании полностью исключены, как и шутки. Эксперт разрешает вести заметки, но только от руки: планшет или ноутбук он называет кринжовыми с психологической точки зрения. Также Гарри Мурадян подчеркнул, что не стоит хвастаться умением работать с принтером, ксероксом, сканером — эта ерунда, по его мнению, только испортит впечатление.

Ранее стало известно, что российский рынок труда наводнили «вакансии-пустышки». Эксперт Наталья Гладышева пояснила, что только малая часть объявлений — не обман: большинство позиций либо кадровый резерв, либо уже закрыты внутренними кандидатами. Соискатель долбит по пять-восемь откликов ежедневно, а в ответ — отписки или гробовая тишина.