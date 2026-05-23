Почему признание в любви к переработкам может помешать получить работу — объяснение HR-эксперта

В современной экономике заработок всё заметнее отрывается от потраченного времени. Об этом «Газете.ru» рассказала партнёр кадровой компании Ольга Ворошилова.

По её словам, эксперт, который умеет быстро и точно закрывать сложные вопросы, оказывается в более выигрышной позиции. Тот, кто просто проводит за компьютером лишние часы, напротив, проигрывает. Особенно остро это проявляется на собеседованиях.

Заявление кандидата о любви к вечерней работе и готовности трудиться дольше всех может стать реальной причиной отказа, объяснила Ворошилова. Раньше схема была очевидной: больше усилий — выше оплата. Сейчас такая модель даёт обратный эффект.

Работодатели всё чаще смотрят не на процесс, а на итог. Постоянные задержки после окончания трудового дня начинают вызывать вопросы. Специалиста могут заподозрить в плохо выстроенных процессах, неумении расставлять приоритеты или неэффективных методах решения задач.

Сильнее всего картину изменили технологии. Автоматизация и нейросети убрали необходимость «добивать» результат временем. Задачи, на которые раньше уходили часы, теперь закрываются за короткий промежуток. В такой реальности ценится умение быстро находить решение и применять ускоряющие инструменты.

Меняется и рынок труда. Поколение зумеров, по словам эксперта, изначально отвергает постоянную перегрузку. Баланс, гибкость и ощущение смысла для них важнее готовности трудиться на износ. Компании вынуждены под это подстраиваться.

Есть и прикладная причина ухода от переработок. Хроническая усталость бьёт по качеству: падает концентрация, страдают решения и креативность. Ворошилова добавила, что иногда смена среды или позиции даёт больший рост дохода, чем попытки работать ещё больше на старом месте. В итоге меняется сама логика успеха: побеждают самые точные и быстрые, а не самые занятые.