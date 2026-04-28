«Тихое увольнение» (quiet quitting) 2026: что это значит, причины и как влияет на рынок труда Оглавление Что такое «тихое увольнение» простыми словами Почему это важно? Масштаб явления в 2026 году Причины «тихого увольнения»: главное — выгорание и тупик Как распознать «тихое увольнение»: 10 признаков Последствия для бизнеса и для сотрудника Что делать руководителям и HR: как предотвратить и исправить Что делать самому сотруднику Часто задаваемые вопросы «Тихое увольнение» — это просто лень сотрудников? Как отличить «тихое увольнение» от обычной усталости? Какие меры к «тихим увольняющимся» применяют работодатели? Можно ли вернуть вовлечённость сотрудника? Что такое «тихое увольнение» (quiet quitting) простыми словами? Почему сотрудники перестают выкладываться на работе, как это распознать и что делать руководителям. Причины, последствия и советы HR. 27 апреля, 21:45

Что такое «тихое увольнение» простыми словами

Если объяснять совсем просто, то quiet quitting, или «тихое увольнение», — это не настоящее увольнение, а психологический выход из рабочего процесса. Человек не пишет заявления, не конфликтует открыто и не исчезает из чатов. Он просто перестаёт вкладываться сверх минимума: закрывает обязательные задачи, но больше не хочет быть инициативным, вовлечённым и «двигателем» команды.

Широкую известность термин получил в 2022 году — после вирусного тиктока инженера Заида Хана, который описал quiet quitting как отказ от идеи, что работа должна быть центром жизни и требовать постоянного выхода «за рамки».

Важно, что «тихое увольнение» — не синоним лени. Скорее это форма отстранения, которая часто возникает там, где человек не видит смысла в усилиях, не чувствует признания или давно работает на пределе. Именно поэтому в хорошем тексте о quiet quitting нельзя сводить всё к претензии «сотрудники больше не хотят стараться».

Почему это важно? Масштаб явления в 2026 году

По данным специальных порталов, с «тихим увольнением» сталкивалось около 30% российских компаний. Для сравнения: в 2025 году это было 29%, а в 2024-м — 31%. То есть речь не о случайной вспышке, а о стабильной кадровой проблеме, которая никуда не исчезла.

На глобальном уровне картина тоже тревожная. В свежих отчётах говорится, что в 2025 году вовлечёнными были только 20% сотрудников в мире, а низкая вовлечённость обошлась мировой экономике примерно в 10 трлн долларов потерянной продуктивности.

Именно поэтому тихое увольнение в России в 2026 — это уже не только тренд, а вопрос производительности, качества управления и устойчивости бизнеса. Особенно заметно это в гибридном и удалённом формате.

Причины «тихого увольнения»: главное — выгорание и тупик

Когда люди ищут причины «тихого увольнения» сотрудников, ответ обычно не один. Но в российской статистике 2026 года лидеры понятны. По данным опроса SuperJob, на первом месте — эмоциональное истощение: его называют 53% респондентов. На втором — отсутствие карьерных перспектив (50%). Дальше идут более «тактические» мотивы: желание добиться повышения зарплаты или премии — 18%, уверенность, что новую работу будет найти несложно, — 9%, слабая организация процессов и ошибки руководства — ещё 9%, вторая работа — 7%.

По-человечески это выглядит так: сотрудник сначала устаёт, потом перестаёт видеть смысл в дополнительных усилиях, потом перестаёт верить, что его вклад что-то меняет, и в какой-то момент просто убирает из работы всё, что не является строго обязательным. Именно поэтому выгорание и «тихое увольнение» часто идут рядом. Это не всегда открытый протест. Часто это защитная реакция на перегруз, размытые ожидания и внутреннее чувство «как бы я ни старался, ничего не изменится».

Как распознать «тихое увольнение»: 10 признаков

Распознать quiet quitting можно не по одному громкому сигналу, а по набору повторяющихся мелочей. Первый признак — человек резко снижает инициативность и перестаёт предлагать идеи. Второй — берётся только за то, что формально записано в обязанностях. Третий — исчезают вопросы, как будто интерес к развитию внутри уже погас. Четвёртый — на совещаниях сотрудник присутствует, но почти не участвует. Пятый — он холоднее реагирует на обучение, новые проекты и внутренние возможности.

Шестой признак — человек всё чаще жалуется на усталость и стресс. Седьмой — отвечает сухо и односложно, минимизирует общение с коллегами. Восьмой — перестаёт брать на себя дополнительные задачи даже там, где раньше включался без сопротивления. Девятый — работает ровно до границы формального рабочего времени и резко отказывается от любых «сверх». Десятый — сохраняет внешнюю дисциплину, но в работе исчезают энергия, азарт и ощущение профессионального присутствия. Это и есть та самая опасная стадия, когда сотрудник ещё числится в штате, но по факту уже отстранился.

Последствия для бизнеса и для сотрудника

Для компании «тихое увольнение» опасно не только падением производительности. Оно бьёт по культуре команды: снижается темп, хуже работает совместная инициатива, руководителям становится сложнее планировать ресурсы, а сильные сотрудники быстрее выгорают, потому что им приходится компенсировать чужое эмоциональное отсутствие. Кроме того, SuperJob фиксирует и жёсткую реакцию работодателей: 26% компаний в таких случаях режут бонусы и премии, а 13% в итоге переходят к реальному увольнению.

Для самого сотрудника сценарий тоже небезобиден. Да, на короткой дистанции quiet quitting может казаться способом выжить и не развалиться. Но если это состояние затягивается, то приходит профессиональная стагнация: навыки не растут, конкурентоспособность падает, а репутация внутри компании становится слабее. В итоге человек рискует остаться и без внутренней мотивации, и без карьерного движения.

Что делать руководителям и HR: как предотвратить и исправить

Первое, что действительно работает, — разговор один на один. Нужна спокойная беседа о нагрузке, приоритетах, помехах и ожиданиях. Сотрудники, у которых есть хотя бы один содержательный разговор с руководителем в неделю, почти в четыре раза чаще остаются вовлечёнными. А когда люди получают осмысленную обратную связь хотя бы еженедельно, они почти вдвое реже начинают смотреть на сторону в поисках новой работы.

Второй шаг — прозрачность карьерного движения. У quiet quitting почти всегда есть компонент тупика. Здесь помогают понятные карьерные треки, честный разговор о перспективах и, если нужно, внутренняя мобильность — переход в другую роль или команду, если нынешняя конфигурация уже не работает.

Третий шаг — ревизия нагрузки. Если сотрудник давно живёт в режиме перегруза, бессмысленно требовать от него вдохновения. Четвёртый — признание вклада. Это звучит банально, но сотрудники, которые получили признание или похвалу за последнюю неделю, заметно реже выгорают и реже задумываются о смене работы. Пятый — регулярные короткие опросы вовлечённости и климата, чтобы замечать сдвиг.

И ещё одна важная вещь, которую часто недооценивают: руководителей нужно учить не только KPI, но и управлению людьми — трудным разговорам, эмпатии, нормальной обратной связи, работе с истощением команды. Иначе «тихое увольнение» продолжит выглядеть как «непонятное упрямство сотрудников», хотя на деле это часто симптом управленческой незрелости.

Что делать самому сотруднику

Если вы узнали в описании себя, первый полезный шаг — честно назвать проблему. Полезно признать: да, я больше не вовлечён, да, у меня нет энергии, да, текущий формат работы меня выжигает или не даёт расти. После этого уже можно обсуждать с руководителем функционал, нагрузку, развитие, переход на другие задачи или более внятные условия работы.

Если компания не слышит, ничего не меняет и годами кормит обещаниями, «тихое увольнение» не должно становиться постоянной жизненной стратегией. Лучше честно искать новый вариант, чем зависать в состоянии медленного профессионального распада. Но до реального ухода важно сохранять базовую профессиональную этику: выполнять свои обязательства и не превращать внутреннее выгорание в саботаж для коллег.

Часто задаваемые вопросы

«Тихое увольнение» — это просто лень сотрудников?

Лень — слишком поверхностное объяснение. Чаще речь идёт о сочетании выгорания, карьерного тупика, слабой обратной связи и ощущения, что усилия не конвертируются ни в рост, ни в признание. Именно поэтому quiet quitting обычно рассматривают как симптом проблем в управлении и культуре.

Как отличить «тихое увольнение» от обычной усталости?

Обычная усталость часто проходит после отпуска, разгрузки или тяжёлой недели. Quiet quitting держится дольше и проявляется системно: человек не просто устал, а стабильно снижает инициативу, перестаёт интересоваться развитием, формально присутствует, но эмоционально уже «вне игры». Если это длится неделями и месяцами, это уже не просто плохой период.

Какие меры к «тихим увольняющимся» применяют работодатели?

Самая частая первая реакция — попытка поговорить и разобраться в причине: так делают 75% работодателей. Дальше часть компаний предлагает смену задач или позиции, часть пересматривает функционал, а более жёсткие работодатели режут бонусы и иногда доходят до реального увольнения.

Можно ли вернуть вовлечённость сотрудника?

Да, если проблема замечена достаточно рано. Шансы выше там, где есть регулярная обратная связь, внятные приоритеты, развитие, признание и разумный баланс нагрузки. Но если человек давно выгорел и уже не верит, что что-то изменится, то одной мотивирующей речью это не лечится.

Авторы Михаил Грешнев