«Снимите корону»: Работодатели призвали зумеров спуститься с небес и не наглеть

Зумеры рискуют надолго остаться без работы, если их зарплатные ожидания сильно оторваны от реальной стоимости навыков на рынке. Об этом в интервью НСН заявил основатель SuperJob Алексей Захаров. По его словам, молодёжи сегодня действительно проще искать место из-за сокращения числа молодых специалистов, однако сама по себе смелость в требованиях высокой зарплаты результата не гарантирует.

Разброс доходов у начинающих сотрудников огромный — от 20 тысяч до 2 млн рублей, отметил эксперт. Конкретная сумма зависит от профессии, образования, базовых навыков и региона. При этом 67% работодателей считают зарплатные запросы кандидатов без опыта завышенными, а стажёрам при полной занятости обычно предлагают от 20 до 50 тысяч рублей.

При этом многомесячные поиски нередко говорят о несоответствии запросов возможностям кандидата.

«Либо за мои навыки предлагают 50 тысяч, а я хочу 500 и продолжаю искать. Ну ищи», — заявил он.

При этом быстро найти хоть какую-то занятость, по словам основателя SuperJob, сейчас несложно: например, устроиться курьером можно практически сразу. Захаров также утверждает, что 60–70% выпускников вузов в итоге работают не по полученной специальности. Одной из причин он назвал отсутствие у части образовательных программ прикладных навыков, которые затем можно использовать на рынке труда.

При этом недавнее исследование показало совсем не образ зумеров, требующих полмиллиона на старте. Большинство молодых россиян на первой работе рассчитывают на 30–90 тысяч рублей, а зарплату от 200 тысяч назвал желаемой лишь 1% опрошенных. Для 71% начинающих специалистов важнее оказалось получить опыт на реальных проектах.