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10 августа, 14:32

«Снимите корону»: Работодатели призвали зумеров спуститься с небес и не наглеть

HR-эксперт Захаров призвал зумеров не завышать зарплатные ожидания

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Зумеры рискуют надолго остаться без работы, если их зарплатные ожидания сильно оторваны от реальной стоимости навыков на рынке. Об этом в интервью НСН заявил основатель SuperJob Алексей Захаров. По его словам, молодёжи сегодня действительно проще искать место из-за сокращения числа молодых специалистов, однако сама по себе смелость в требованиях высокой зарплаты результата не гарантирует.

Разброс доходов у начинающих сотрудников огромный — от 20 тысяч до 2 млн рублей, отметил эксперт. Конкретная сумма зависит от профессии, образования, базовых навыков и региона. При этом 67% работодателей считают зарплатные запросы кандидатов без опыта завышенными, а стажёрам при полной занятости обычно предлагают от 20 до 50 тысяч рублей.

При этом многомесячные поиски нередко говорят о несоответствии запросов возможностям кандидата.

«Либо за мои навыки предлагают 50 тысяч, а я хочу 500 и продолжаю искать. Ну ищи», — заявил он.

При этом быстро найти хоть какую-то занятость, по словам основателя SuperJob, сейчас несложно: например, устроиться курьером можно практически сразу. Захаров также утверждает, что 60–70% выпускников вузов в итоге работают не по полученной специальности. Одной из причин он назвал отсутствие у части образовательных программ прикладных навыков, которые затем можно использовать на рынке труда.

Зумеры в России стали чаще искать работу инженерами и электриками
Зумеры в России стали чаще искать работу инженерами и электриками

При этом недавнее исследование показало совсем не образ зумеров, требующих полмиллиона на старте. Большинство молодых россиян на первой работе рассчитывают на 30–90 тысяч рублей, а зарплату от 200 тысяч назвал желаемой лишь 1% опрошенных. Для 71% начинающих специалистов важнее оказалось получить опыт на реальных проектах.

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Николь Вербер
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