Зумеры на первой работе выбирают опыт, а не гонятся за высокой зарплатой

Молодые россияне на первой работе ориентируются не на зарплату, а на практический опыт. HR-директор Тоня Куликова в беседе с «Газетой.ru» рассказала, что 71% начинающих специалистов считают главным реальные проекты, 58% — возможность учиться на практике, 43% — обучение в команде.

Зарплатные ожидания при этом скромные: 27% рассчитывают на 50–70 тысяч рублей, 20% — на 30–50 тысяч, 16% — на 70–90 тысяч. Лишь 1% хочет получать от 200 тысяч, а 9% готовы начать и с дохода менее 30 тысяч.

Собеседница газеты отметила, что молодёжь понимает: сегодня важнее вкладываться в портфолио, чтобы оставаться конкурентоспособным.

А ранее Life.ru писал, что зумеры стали чаще искать работу инженерами и электриками. По данным аналитиков, самый заметный рост показала профессия инженера-механика. За год число резюме от молодых соискателей по этой специальности увеличилось в 2,3 раза.