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5 июля, 12:11

Бегство от себя в работу: Психолог рассказала, какие скрытые страхи заставляют нас трудиться 24/7

Психотерапевт Крашкина: Трудоголизм — это побег от личных проблем и тревог

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GaudiLab

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GaudiLab

Работа может приносить удовольствие и чувство значимости, но иногда стремление к достижениям перерастает в зависимость — трудоголизм. Врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина в беседе с РИАМО объяснила, как отличить здоровую увлечённость от патологического состояния.

«На первый взгляд, трудоголизм может выглядеть как высокая ответственность и стремление к успеху. Такие люди часто получают признание коллег, быстрее продвигаются по карьерной лестнице и воспринимаются как очень мотивированные сотрудники», — сказала врач-психотерапевт.

Однако в отличие от обычной занятости, трудоголизм сопровождается потерей баланса: человек постоянно думает о задачах, испытывает чувство вины при отдыхе и не может остановиться даже при сильной усталости. За чрезмерной занятостью, по словам эксперта, часто скрываются психологические причины — работа становится способом избежать личных проблем, тревог и сложных эмоций, создавая иллюзию контроля.

Для некоторых людей профессиональный успех превращается в главное доказательство собственной ценности, отдых воспринимается как потеря времени, а самооценка целиком зависит от достижений. Врач напомнила, что 5 июля отмечается День трудоголиков — праздник тех, кто ставит работу выше семьи и друзей, отказывается от выходных и отпуска, забывая о простых радостях жизни.

Психолог объяснил, почему лентяи зачастую успешнее трудоголиков
Психолог объяснил, почему лентяи зачастую успешнее трудоголиков

Ранее старший научный сотрудник Пермского Политеха Валерий Литвинов рассказал, что рабочая зависимость является поведенческой аддикцией с биохимическими и нейронными изменениями. Он отметил, что у трудоголиков сердечный ритм не переключается на расслабление даже в покое, снижается эмпатия из-за истощения ресурсов социального познания, а продуктивность парадоксальна — способность переключаться между задачами сохраняется, но ослабевает обновление рабочей памяти.

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Анастасия Никонорова
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