Бегство от себя в работу: Психолог рассказала, какие скрытые страхи заставляют нас трудиться 24/7

Работа может приносить удовольствие и чувство значимости, но иногда стремление к достижениям перерастает в зависимость — трудоголизм. Врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина в беседе с РИАМО объяснила, как отличить здоровую увлечённость от патологического состояния.

«На первый взгляд, трудоголизм может выглядеть как высокая ответственность и стремление к успеху. Такие люди часто получают признание коллег, быстрее продвигаются по карьерной лестнице и воспринимаются как очень мотивированные сотрудники», — сказала врач-психотерапевт.

Однако в отличие от обычной занятости, трудоголизм сопровождается потерей баланса: человек постоянно думает о задачах, испытывает чувство вины при отдыхе и не может остановиться даже при сильной усталости. За чрезмерной занятостью, по словам эксперта, часто скрываются психологические причины — работа становится способом избежать личных проблем, тревог и сложных эмоций, создавая иллюзию контроля.

Для некоторых людей профессиональный успех превращается в главное доказательство собственной ценности, отдых воспринимается как потеря времени, а самооценка целиком зависит от достижений. Врач напомнила, что 5 июля отмечается День трудоголиков — праздник тех, кто ставит работу выше семьи и друзей, отказывается от выходных и отпуска, забывая о простых радостях жизни.

Ранее старший научный сотрудник Пермского Политеха Валерий Литвинов рассказал, что рабочая зависимость является поведенческой аддикцией с биохимическими и нейронными изменениями. Он отметил, что у трудоголиков сердечный ритм не переключается на расслабление даже в покое, снижается эмпатия из-за истощения ресурсов социального познания, а продуктивность парадоксальна — способность переключаться между задачами сохраняется, но ослабевает обновление рабочей памяти.