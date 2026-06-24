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24 июня, 12:29

Не доверяйте мифам! HR-эксперт раскрыла преимущества поиска работы летом

HR-эксперт Лоикова: Найти работу летом проще, чем осенью

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Июль не стоит считать «мёртвым» сезоном для поиска работы, поскольку вакансии летом не исчезают, а конкуренция среди соискателей снижается. Об этом рассказала международный HR-специалист Зулия Лоикова. По её словам, летом сроки найма действительно могут увеличиваться из-за отпусков сотрудников, участвующих в согласовании кандидатов. Однако компании продолжают искать специалистов, просто решения принимаются медленнее.

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Количество откликов на вакансии летом может быть примерно на 60% ниже, чем в другие периоды, поэтому у кандидатов появляется больше шансов привлечь внимание работодателя. Особенно активен сезонный спрос в туризме, гостиничном бизнесе, общепите, рознице, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и логистике.

«В сезонных сферах не стоит откладывать поиск работы до осени. К этому времени пик спроса может пройти, а компании уже укомплектуют команды», — отметила эксперт в беседе с URA.ru.

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Борис Эльфанд
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