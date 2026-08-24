Не обман, а технология: В Роскачестве объяснили, зачем в пачку чипсов закачивают воздух

Эти газы не токсичны, не накапливаются в организме и не меняют состав продукта. Такие смеси тщательно очищают от пыли, спор плесени и бактерий. Каждому продукту нужен индивидуальный «газовый коктейль» — в зависимости от состава, сроков хранения и других особенностей. Например, для сырого красного мяса используется до 70–80% кислорода, а кофе запечатывают в среде 100% азота.