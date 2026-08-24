Не обман, а технология: В Роскачестве объяснили, зачем в пачку чипсов закачивают воздух
Роскачество: В пачки с чипсами закачивают не воздух, а газовую смесь
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
24 августа — день рождения картофельных чипсов. У многих любителей этой закуски часто возникает вопрос: почему половина пачки — это буквально воздух. В Роскачестве успокаивают — это не обман, а технология.
Как рассказали Life.ru в пресс-службе Роскачества, пачки с чипсами закачивают не обычный воздух, а специальную газовую смесь — чаще всего чистый азот либо смесь азота с углекислым газом. Это нужно, чтобы:
- Предотвратить окисление жиров. В воздухе есть кислород — он заставляет жиры в чипсах прогоркать. Азот инертен и не даёт продукту портиться, так что вкус и запах сохраняются дольше.
- Защитить чипсы от повреждений. Газовая «подушка» работает как амортизатор: чипсы меньше ломаются при перевозке и хранении.
- Подавить рост микроорганизмов. Углекислый газ (если его добавляют) сдерживает развитие бактерий и плесени.
Эти газы не токсичны, не накапливаются в организме и не меняют состав продукта. Такие смеси тщательно очищают от пыли, спор плесени и бактерий. Каждому продукту нужен индивидуальный «газовый коктейль» — в зависимости от состава, сроков хранения и других особенностей. Например, для сырого красного мяса используется до 70–80% кислорода, а кофе запечатывают в среде 100% азота.
А ранее в России предложили ввести обязательную маркировку для ультрапереработанных продуктов. В их числе — чипсы.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.