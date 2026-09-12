«Офисная полярная ночь»: Почему осенью портится сон и как улучшить ситуацию
Сомнолог Бузунов считает нарушение циркадных ритмов причиной осенней бессонницы
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Осенью проблемы со сном чаще всего связаны с сезонным аффективным расстройством и нарушением циркадных ритмов из-за сокращения светового дня, заявил врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов.
По его словам, с ноября человек выходит из дома и возвращается в темноте. Около половины населения живёт с дефицитом витамина D, что ухудшает настроение, а недостаток солнечного света провоцирует сезонную депрессию. Мозг теряет способность понимать, где день, а где ночь.
«С ноября начинается офисная полярная ночь. Человек выходит из дома — ещё темно, выходит из офиса — уже темно», — подчеркнул собеседник «Радио 1».
Для восстановления циркадных ритмов он рекомендовал светотерапию: специальные светобоксы или светоочки, которые нужно носить в течение часа после пробуждения. Мозг воспринимает этот свет как солнечный, что автоматически поднимает настроение.
Также помогает светобудильник, имитирующий рассвет и подавляющий выработку мелатонина, благодаря чему просыпаться становится гораздо легче. Не менее важна гигиена сна: в спальне должно быть прохладно, темно, с влажностью 50–60%, заключил эксперт.
Ранее Life.ru рассказывал о продуктах, которые лучше не есть перед сном. Среди них диетолог назвал цитрусовые, томаты, виноград, а также жирную и тяжёлую пищу, способную вызвать дискомфорт и ухудшить ночной отдых.
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